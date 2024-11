Kouř ze starých kotlů ničí zdraví na venkově, obce chystají kontroly. Hříšníkům hrozí pokuta až 50 tisíc

Od letošního září platí v České republice zákaz používání kotlů na tuhá paliva emisní třídy I a II. Zahrnuje kotle spalující uhlí, koks i dřevo, které často sloužily jako hlavní zdroj tepla a ohřevu vody v domácnostech na vesnicích a ve starších domech.

V Česku je v provozu stále přes 150 tisíc zastaralých a nyní již i zakázaných kotlů. Hovoří o tom data a odhady Asociace podniků topenářské techniky. Jejich výměna má zlepšit kvalitu ovzduší a snížit emise škodlivých látek, které mají negativní dopady na lidské zdraví i na životní prostředí.

Topná sezona nabírá na obrátkách a obce se již chystají provádět namátkové kontroly nebo využívat integrovaný systém pro sledování dodržování kontrol technického stavu a provozu kotlů. „Tyto revize musejí majitelé kotlů provádět minimálně každé tři roky. Kontroly mohou být rovněž iniciovány na základě podnětů, například od sousedů. Často je totiž na první pohled jasné, kdo používá nevyhovující kotel, protože z jeho komína stoupá dým a zápach,“ říká k situaci topenář a revizní technik Jiří Malík.

Provozovatel kotle je zodpovědný za dodržování nařízení, a pokud zařízení neodpovídá zákonu, může dostat pokutu až 50 tisíc korun, případně 20 tisíc korun za neprovedení povinné kontroly. Pokutu lze udělit i opakovaně, pokud domácnost nepřejde na model kotle s alespoň třetí třídou. Mnoho majitelů však s výměnou kotlů stále čeká, dokud nezačnou kontroly.

Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace na výměnu zastaralých kotlů od roku 2015, díky programu kotlíkových dotací bylo vyměněno přes sto tisíc kotlů a vyplaceno přes dvanáct miliard korun. Na výměnu starých uhelných kotlů je možné využít i dotace z programu Nová zelená úsporám. Během deseti let, dle ministerstva životního prostředí, přestane většina lidí uhlím topit dobrovolně. Jeho cena by totiž měla růst – na rozdíl od obnovitelných zdrojů.

Polétavý prach

„Česko je podle studie barcelonského Ústavu globálního zdraví druhé v Evropě, kde se jemný polétavý prach nejvíce podílí na úmrtnosti obyvatel, za první Itálií a před třetím Polskem. Polétavý prach je na první pohled neviditelný, vznáší se ve vzduchu několik hodin a ty nejmenší částice někdy i několik týdnů. Vzniká nekvalitním spalováním podřadného paliva. Větší částice prachu zachytí naše nosní sliznice, ty menší až naše průdušky a celé dýchací ústrojí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher, která vyrábí filtrační systémy, vysavače a další úklidovou techniku.

Moderní topení

Topení pevnými palivy, jako je dřevo, uhlí, pelety či brikety, má v Česku stále mnoho příznivců, především v domácnostech na venkově a v místech bez připojení k plynovodu. V posledních letech se v tomto sektoru objevily nové technologie a ekologické trendy, které se zaměřují na zvýšení efektivity, úsporu nákladů a snížení dopadu na životní prostředí

“Současné kotle na pevná paliva se vyznačují vysokou účinností, nižšími emisemi a lepším spalováním. Moderní kotle třetí a vyšší emisní třídy splňují přísné ekologické normy a jsou schopny využít energii z paliva na maximum. Významným trendem jsou automatické kotle na pelety a biomasu, které umožňují snadnější obsluhu a vyšší komfort.

Alternativy ke dřevu

Biomasa a pelety se stále častěji používají jako alternativa k tradičnímu dřevu nebo uhlí. Pelety jsou vyráběny z lisovaných dřevěných pilin a mají vysokou energetickou hodnotu. Jsou ekologicky šetrné a jejich použití vede k menšímu znečištění ovzduší.

Biomasa zahrnuje různé druhy organických materiálů a je obnovitelným zdrojem energie. Popularita tohoto paliva je na vzestupu díky dotacím na kotle a udržitelným zásobám surovin.

Kombinace s jinými zdroji tepla

Trend kombinace různých zdrojů tepla umožňuje domácnostem optimalizovat náklady na vytápění. Hybridní systémy, které propojují kotle na pevná paliva s tepelnými čerpadly nebo solárními systémy, zajišťují efektivní a ekonomický provoz. Díky této kombinaci lze přizpůsobit zdroj tepla podle aktuálních nákladů či počasí a zajistit tak stálou dostupnost energie.

Moderní kotle na pevná paliva navíc často umožňují dálkové ovládání a monitoring pomocí mobilních aplikací nebo internetu. „Uživatelé tak mohou sledovat spotřebu paliva, teplotu a výkon systému, což jim umožňuje přesně řídit náklady a efektivitu vytápění. Tyto technologie usnadňují údržbu a mohou prodloužit životnost zařízení,“ uzavírá popis možností topenář.

