Průzkum: S Ruskem by jednala téměř polovina Ukrajinců. Věří, že jej mohou porazit na bojišti

Přibližně 44 procent Ukrajinců je připraveno na jednání s Ruskem, ale drtivá většina odmítá ruské podmínky, uvedl server BBC News o výsledcích průzkumu, který minulý měsíc podniklo Razumkovovo středisko na zakázku portálu zn.ua. Proti rozhovorům s Ruskem se staví 35 procent dotázaných.

Výsledky průzkumu se poměrně výrazně odlišují podle regionů, upozornil portál. Například v centrální části Ukrajině souhlasí se zahájením jednání s Ruskem téměř polovina dotázaných (49 procent), zatímco na západě země jen třetina (35 procent). A na jihu si myslí, že čas pro jednání nastal, tři pětiny dotázaných, tedy o 16 procent více než celostátní průměr.

Současně většina Ukrajinců nesouhlasí s podmínkami příměří, jak je nedávno formuloval ruský prezident Vladimir Putin. Kupříkladu 83 procent dotázaných pokládá za nemožné přenechat Rusku čtyři částečně okupované ukrajinské regiony, Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast, které se Putin pokusil anektovat již na podzim 2022.

Podle tří čtvrtin dotázaných (77 procent) nelze úplně zrušit sankce, které přijal Západ ve snaze přimět Rusko ke stažení vojsk ze sousední země. Nadpoloviční většina, 58 procent, není ochotna souhlasit s Putinovým požadavkem zakotvit neutrální a bezjaderné postavení země v ukrajinské ústavě.

Většina chce osvobození celé země

Polovina Ukrajinců (51 procent) trvá na osvobození celého ukrajinského území v hranicích z roku 1991 od ruských vojsk, tedy včetně Krymu, anektovaného Ruskem v roce 2014, čtvrtina (26 procent) by byla ochotná smířit se s ukončením války na linii, na které stála vojska obou stran před vpádem ruských jednotek v únoru 2022, a pouhá desetina (devět procent) by akceptovala, aby novou hranici představovala frontová linie v okamžiku uzavření dohody.

Dvě třetiny Ukrajinců podle průzkumu soudí, že Rusko lze na bojišti porazit. Čtyři pětiny (82 procent) si myslí, že Ukrajina může zvítězit, pokud jí Západ dodá dost zbraní. A tři čtvrtiny se domnívají, že vítězství vyžaduje vlastní silný zbrojní průmysl a zavedení pořádku do mobilizace nových vojáků do armády.

Současně si skoro polovina Ukrajinců myslí, že není nic ostudného na snaze vyhnout se odvedení do války. Opačný názor zastává 29 procent dotázaných.