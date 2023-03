Zelená pro EDP, portugalský lídr investuje 25 miliard eur do obnovitelných zdrojů

Největší portugalská energetická společnost EDP investuje 25 miliard eur (zhruba 586 miliard korun) do obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2026 chce jejich instalovanou kapacitu téměř zdvojnásobit na 33 gigawattů (GW). Ve svém strategickém plánu uvedla, že 21 miliard eur investuje její větrná a solární divize EDP Renováveis, což je čtvrtý největší producent obnovitelné energie na světě, čtyři miliardy eur pak budou směřovat do elektrických sítí.

Průměrné roční investice by se tak zvýšily na 6,2 miliardy eur. To je o 30 procent více, než předpokládal předchozí výhled do roku 2025. „Tento plán představuje jasný závazek k energetické transformaci prostřednictvím urychlení investic a udržitelného růstu,” uvedla firma.

Přes 90 procent investic má směřovat do větrné a solární energie na pevnině, zbytek do větrné energie na moři, do baterií a vodíku. V prosinci měla společnost EDP instalovaný výkon obnovitelných zdrojů 18 GW.

Firma uvedla, že se bude i nadále soustředit na „klíčové trhy s nízkým rizikem”. Očekává, že do roku 2026 jí přibude v Severní Americe 7,4 GW nových kapacit obnovitelných zdrojů a v Evropě 5,6 GW. Dále plánuje instalovat 2,2 GW nové kapacity v Jižní Americe a 1,2 GW v regionu Asie a Tichomoří.

Na financování části investice hodlá získat jednu miliardu eur prodejem akcií. Zájem o ně projevila firma Lisson Grove Investment, což je přidružená společnost singapurského státního investičního fondu GIC.