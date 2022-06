Začíná stavba zeleného projektu Modřanský cukrovar. První etapa přeměny brownfieldu vyjde na 970 milionů

První etapa rezidenčního projektu Modřanský cukrovar v Praze 12, jehož stavba právě začíná, bude stát 970 milionů korun. Její součástí bude 112 bytů, polovina z nich je již prodaná. Dokončené mají být v roce 2024. Uvedl developer stavby Skanska Reality. Celkem má v nové čtvrti postupně vzniknout 767 bytů, její součástí budou také obchody, mateřská škola, multifunkční hala či park.

První etapa bude stát na ploše o rozloze 10 500 metrů čtverečních na pravém břehu Vltavy v jihozápadní části Modřan. Sekce A bude tvořená třemi objekty o třech až čtyřech podlažích, sekce B pěti pětipodlažními objekty.

Podívejte se do galerie, jak má projekt vypadat:

„Modřanský cukrovar je premiantem z pohledu hospodaření se základními zdroji, jako jsou energie, voda a materiál. Struktura budov, využité technologie, ale i promyšlené drobnosti tu domácnostem mohou citelně snížit provozní náklady. Zvlášť v době zvyšujících se cen energií může být hospodárnost jedním z klíčových ukazatelů při výběru nového bydlení,” uvedl generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

Společnost například uvádí, že dešťová voda nesteče do kanalizace, ale zasákne se, odpaří, nebo bude svedená do akumulačních nádrží. Takzvanou šedou vodu, tedy upravenou odpadní vodu z koupelen či kuchyní, která neobsahuje fekálie a moč, bude možné využít i v pračkách. „V případě recyklované vody na praní a splachování, úsporných armatur a využití dešťové a užitkové vody ušetříme 51 litrů pitné vody denně na obyvatele,“ sdělil manažer Skanska Reality Miroslav Kobera.

Stavět se bude i za pomoci recyklovaného betonu rebetong, který Skanska vyrábí ze stavební suti a který nahrazuje ze 100 procent přírodní kamenivo. Ten se mimo jiné využije až pro 20 procent betonových konstrukcí. Na střechách bude 24 fototermických panelů na ohřev teplé vody.

Skanska Reality působí na českém trhu rezidenční výstavby od roku 1997. Doposud v Praze vybudovala přes 9000 nových bytů. Skanska Reality je dceřinou společností společnosti Skanska, která patří k největším stavebním společnostem v Česku a na Slovensku. Zabývá se hlavně silničním a železničním stavitelstvím a betonovými konstrukcemi.

Modřanský cukrovar zahájil provoz v roce 1861 na pozemcích bývalého Panského mlýna. Provoz v cukrovaru fungoval po celou první republiku i období komunistického režimu. Po roce 1989 bylo zařízení privatizováno firmou Cukrspol Praha Modřany. V roce 2002 cukrovar ukončil provoz a o tři roky později byl zdemolován. V roce 2013 pražští zastupitelé schválili změnu územního plánu, umožňující postavit na místě bývalého průmyslového objektu domy a obchody.

