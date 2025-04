Z miliardové ztráty na černou nulu. Byznys Net4Gas se stabilizuje i přes pokles přepravy plynu

Státem vlastněný provozovatel plynovodů Net4Gas loni zaznamenal čistý zisk devět milionů korun. Dostal se tak z předloňské ztráty 1,7 miliardy korun. Výrazně stouply i tržby podniku, meziročně o 41 procent na 5,1 miliardy korun. Přeprava plynu ovšem loni opět klesla. Vyplývá to z výroční zprávy Net4Gas.

Net4Gas provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Firmu předloni koupil státní ČEPS. Konečná kupní cena závisí na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů v určitém časovém horizontu. Maximálně by to ale mělo být pět miliard korun.

Loňský rok byl podle vedení podniku ve znamení stabilizace po extrémních výkyvech v tocích plynu v roce 2023 a pozastavení plateb z Ruska. „I když jsme oproti loňskému roku zaznamenali výrazné zlepšení, plná stabilizace je stále před námi,“ uvedlo vedení Net4Gas.

Pozitivně společnost hodnotila zajištění spolehlivých dodávek plynu do Česka z nových zdrojů a postupný pokles cen plynu na trhu. „Současný vývoj nám potvrzuje, že zemní plyn bude i v příštích letech důležitou součástí v evropském energetickém mixu,“ míní vedení Net4Gas.

Společnost připomněla také zvýšení ratingu od agentury Fitch nebo úspěšnou arbitráž ve sporu s Gazpromem kvůli dluhům ruské firmy za pronájem plynovodů. Zdůraznila také plány na rozvoj v oblasti vodíkové infrastruktury.

I přes zlepšené hospodaření ovšem i loni pokračoval pokles objemu přepravy plynu v tuzemských plynovodech. Loni činil 8,82 miliardy metrů krychlových plynu, předloni to bylo kolem deseti miliard metrů krychlových. Ještě v roce 2022 činila kolem 30 miliard metrů krychlových. Pokles je podle společnosti způsoben zejména absencí přepravy ruského plynu přes území ČR a dalšími změnami v tocích plynu v Evropě, které jsou geopolitickým důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. Téměř tři čtvrtiny loňského objemu přepraveného plynu tak bylo určeno k domácí spotřebě.

Net4Gas je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v ČR. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody Net4Gas by zásadně ohrozily dodávky plynu do země.

