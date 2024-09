Vyšetřovatelé zveřejnili poslední zprávu od posádky ponorky Titan, která loni implodovala

Americká pobřežní stráž zveřejnila poslední komunikaci pomocného personálu mateřské lodi s ponorkou, která se na své loňské cestě k vraku Titaniku rozpadla a zabila všech pět lidí na palubě. Americké úřady budou vyslýchat svědky události a zjišťovat, zda se mohlo jednat o trestný čin, uvádí deník The Independent.

Reklama

Úřady nyní v rámci slyšení, které potrvá dva týdny, zpřístupnily komunikaci mezi ponorkou a personálem výzkumné a expediční lodi MV Polar Prince. Na ní se ponorka plavila z kanadské provincie Nový Foundland a Labrador k asi 611 kilometrů vzdálenému vraku. Na otázku, zda je loď vidět na radaru ponorky, posádka odpověděla „vše v pořádku“. Na další opakované dotazy MV Polar Prince ponorka ale už nereagovala, informuje AP.

Řízení v americkém státě Jižní Karolína iniciovala pobřežní stráž a přizvala k němu 24 svědků. Je mezi nimi i 10 bývalých zaměstnanců společnosti OceanGate Expeditions, která turistickou ponorku provozovala. Účelem slyšení je „odhalit fakta a vypracovat doporučení, jak podobným tragédiím v budoucnu zabránit,“ uvádí s odkazem na pobřežní stráž agentura AP.

Expedice vyplula od kanadských břehů loni 16. června. Posádku ponorky tvořili šéf společnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush, britský dobrodruh a podnikatel Hamish Harding, francouzský znalec Titaniku Paul-Henri Nargeolet a britský podnikatel s pákistánskými kořeny Shahzada Dawood se synem Sulemanem.

Reklama

Ponorka se přestala personálu lodi ozývat 18. června, vzápětí začaly pátrací akce. Pobřežní stráž objevila trosky ponorky 22. června ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě Titaniku, který spočívá na mořském dně v hloubce kolem 3800 metrů od svého ztroskotání v roce 1912.

Rok po tragické implozi ponorky Titan plánuje miliardář ponor k vraku Titaniku Enjoy Americký miliardář, který se zabývá luxusními nemovitostmi, a hloubkový průzkumník plánují cestu v ponorce, aby prozkoumali Titanic. Magnát a dobrodruh z Ohia Larry Connor a Patrick Lahey, spoluzakladatel společnosti Triton Submarines, tvrdí, že chtějí s ponorkou sestoupit do hloubky přibližně 3800 metrů, aby si prohlédli vrak lodi v severním Atlantiku, uvedla BBC. Soukromý sektor ponorek byl otřesen poté, co loni při cestě k Titaniku zahynulo pět lidí, když plavidlo postavené společností OceanGate implodovalo. ČTK Přečíst článek

Režisér Titanicu Cameron k implozi ponorky Titan: Při obou nehodách byla ignorována bezpečnostní varování. Je to šokující Leaders Režisér kultovního snímku Titanic (1997) James Cameron uvedl, že jej zpráva o implozi ponorky Titan „rozhodně nepřekvapila“. Mezi tragickým koncem ponorky a zaoceánského parníku Titanic spatřuje podobnost v tom, že v obou případech nebyla dodržena bezpečnostní doporučení. Americký časopis The New Republic odhalil soudní dokumenty, jež dokládají, že bývalý zaměstnanec firmy OceanGate, která ponorku provozovala, podal několik stížností na bezpečnostní nedostatky stroje, načež dostal výpověď. Sám šéf firmy Stockton Rush, jenž při nehodě také zahynul, se dříve chlubil, že v rámci inovací pravidla porušuje. ČTK Přečíst článek