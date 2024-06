Rok po tragické implozi ponorky Titan plánuje miliardář ponor k vraku Titaniku

Americký miliardář, který se zabývá luxusními nemovitostmi, a hloubkový průzkumník plánují cestu v ponorce, aby prozkoumali Titanic. Magnát a dobrodruh z Ohia Larry Connor a Patrick Lahey, spoluzakladatel společnosti Triton Submarines, tvrdí, že chtějí s ponorkou sestoupit do hloubky přibližně 3800 metrů, aby si prohlédli vrak lodi v severním Atlantiku, uvedla BBC. Soukromý sektor ponorek byl otřesen poté, co loni při cestě k Titaniku zahynulo pět lidí, když plavidlo postavené společností OceanGate implodovalo.

Mluvčí Connorovy společnosti v úterý uvedl, že navrhovaná plavba se uskuteční až poté, co plavidlo plně certifikuje námořní organizace. Časový rámec výpravy není stanoven.

Dvojice plánuje použít ponorku nazvanou Triton 4000/2 Abyssal Explorer - číslovka 4000 v názvu odkazuje na hloubku v metrech, do které může být plavidlo bezpečně nasazeno.

Ponorka Titan postavená společností OceanGate byla vyrobena z uhlíkových vláken a měla licenci pouze do hloubky 1300 metrů, což zdaleka nedosahuje hloubky oceánského dna, kde leží vrak Titaniku.

V červnu 2023 plavidlo při výpravě k vraku Titaniku implodovalo. Na palubě zahynul 61letý výkonný ředitel společnosti OceanGate Stockton Rush spolu s dalšími čtyřmi cestujícími: 48letý britsko-pákistánský podnikatel Shahzada Dawood a jeho 19letý syn Suleman, britský podnikatel Hamish Harding (58) a bývalý potápěč francouzského námořnictva Paul-Henry Nargeolet (77).

Rush byl známý tím, že v otázce bezpečnosti překračoval meze a ignoroval několik varování poradců ohledně možných problémů s Titanem. Vyšetřování amerických a kanadských úřadů pokračuje.

„Chci lidem na celém světě ukázat, že ačkoli je oceán nesmírně mocný, může být nádherný a příjemný a skutečně může změnit život, pokud na něj jdete správným způsobem,“ řekl Connor listu The Wall Street Journal, který o plánované expedici informoval jako první.

Průmyslové odvětví soukromých ponorek po katastrofě Titanu utrpělo a dvojice doufá, že úspěšná plavba o ně znovu vzbudí zájem. Společnost OceanGate pozastavila provoz a další firmy po havárii Titanu hlásily rušení objednávek a pokles prodeje. „Tato tragédie měla na zájem lidí o tyto prostředky mrazivý účinek,“ řekl Lahey listu WSJ.

Lahey v roce 2008 spoluzaložil společnost Triton Submarines. Connor je šéfem společnosti The Connor Group, která se zabývá investicemi do nemovitostí a sídlí nedaleko Daytonu ve státě Ohio. V roce 2021 se dvojice společně vydala v ponorce do prohlubní Challenger a Sirena v Mariánském příkopu, který je nejhlubším místem zemského povrchu.

