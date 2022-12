Vyšetřování skončí, Amazon uzavřel dohodu s unijními orgány pro ochranu trhu

Americký internetový prodejce Amazon se zavázal, že zvýší viditelnost výrobků, které na jeho webu nabízejí jiní prodejci. Evropská komise se dohodu, která má platit pět let, chystá oznámit podle deníku Financial Times 20. prosince.

Amazon uzavřel dohodu s orgány Evropské unie pro ochranu trhu. Americký internetový prodejce se zavázal, že zvýší viditelnost výrobků, které na jeho webu nabízejí jiní prodejci. Na svém webu o tom píše deník Financial Times (FT), jehož zdroje uvádějí, že Evropská komise (EK) se dohodu chystá oznámit 20. prosince.

Amazon slíbil, že zavede i u výrobků nabízených třetími stranami nákupní políčko, které generuje nejvíce prodejů na jeho webu. Vytvoří také alternativní doporučenou nabídku pro ty kupující, pro které není tak důležitá rychlost dodání.

Dohoda má podle čtyř zdrojů FT platit pět let. Její součástí je i závazek Amazonu umožnit prodejcům z jeho webu vybrat si dodávkovou službu a nebýt závislí pouze na té patřící Amazonu.

První balónek

EK začala vyšetřovat Amazon před třemi lety kvůli obavám, že technologický gigant používá data od obchodníků, kteří prodávají zboží na jeho platformě, aby nad nimi získal nespravedlivou výhodu.

Komise také zahájila samostatné vyšetřování, zda Amazon před ostatními prodejci neupřednostňuje své vlastní maloobchodní podnikání a obchodníky, kteří používají jeho logistický a dodavatelský systém.

Vyšetřování Amazonu je součástí širšího úsilí orgánů EU omezit moc velkých technologických společností. Podle FT je dohoda s Amazonem prvním balónkem, který ukáže, jak se globální technologické společnosti podřídí nové unijní digitální legislativě. Firmě hrozila za porušení unijních zákonů pokuta až deset procent z globálních ročních tržeb.