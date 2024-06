Výrobci nábytku TON klesly loni tržby meziročně o čtvrt miliardy. Zisk ale rostl

Společnosti TON z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, která je předním světovým výrobcem ohýbaného nábytku, loni meziročně klesly tržby téměř o 231 milionů korun na 577,4 milionu korun. Firma avšak vykázala mírně vyšší čistý zisk. Zatímco v roce 2022 činil přibližně čtyři miliony korun, loni byl přes 6,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti.

Na 20. června je naplánována valná hromada podniku, která rozhodne o rozdělení zisku. Většinu z něj plánuje vedení firmy převést na účet nerozděleného zisku minulých let, část do rezervního fondu a na uhrazení ztráty z minulých let. Mezi akcionáře by žádná část zisku směřovat neměla. „S ohledem na udržení finanční stability bude celá část vytvořeného zisku použita na posílení likvidity společnosti a na realizaci nezbytných investic,“ uvedlo představenstvo firmy v oznámení o svolání řádné valné hromady, která je též zveřejněna na webu.

Výpověď pro 150 zaměstnanců

Čistá aktiva společnosti dosahovala na konci loňského roku téměř 886,3 milionu korun, vlastní kapitál přesahoval 626 milionů korun a cizí zdroje byly necelých 256 milionů korun. Podnik loni v průměru zaměstnával 508 lidí, meziročně jich bylo o 143 méně. Firma v roce 2023 přistoupila k znatelnému propouštění. Generální ředitel Milan Dostalík to tehdy zdůvodnil inflací, vysokými úrokovými sazbami i poklesem zakázek z České republiky.

Více než 68 procenty se na loňských tržbách společnosti podílely zahraniční trhy. Podobné to bylo i v roce 2021, kdy přesáhl podíl exportu na tržbách 72 procent. Firma TON dodává své výrobky do desítek zemí světa.

Hlavní výrobní závod má v Bystřici pod Hostýnem. V roce 2020 rozhodl TON o osamostatnění závodu v Holešově na Kroměřížsku, který se zabývá výrobou překližek, vznikla tedy dceřiná společnost Czech Plywood. Stoprocentní podíl má TON i ve společnosti BH Energo, která se zabývá výrobou a rozvody tepla a výrobou elektřiny. Další dceřiné společnosti má TON na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku, ve Velké Británii, Itálii a Španělsku.

Většinu, 56,08 procenta akcií, držela ke konci loňského roku ve společnosti TON pražská firma MD21. Dalších 30,53 procenta akcií vlastnila pražská společnost MR10. Tradice firmy TON sahá do roku 1861, kdy v Bystřici pod Hostýnem vybudoval se svými syny továrnu truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet. Podnik za svou historii několikrát změnil vlastníka i název. Současný, který představuje zkratku slov továrna na ohýbaný nábytek, si ponechává od roku 1953.

