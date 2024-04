Oscaři za design míří na Moravu. Žádné překvapení, tentokrát zaujal přístřešek Ufo

Výrobce městského mobiliáře mmcité získal ocenění Red Dot za design svých dvou kolekcí nazvaných UFO a Morse, které firma z Uherského Hradiště představila loni. Kolekce UFO zahrnuje přístřešky do veřejného prostoru a Morse pak sedací nábytek.

Ocenění Red Dot je podle majitele a hlavního designéra mmcité Davida Karáska takzvaným Oscarem v designu. „Neustále se sami ujišťujeme, že funkčnost a vzhled produktů jsou správné, proto jejich vývoj trvá i několik let. Díky tomu prezentujeme jen produkty, za kterými si stoprocentně stojíme. Ocenění vnímáme jako potvrzení, že cesta, po které jdeme, je ta správná. To znamená vlastní vývoj, výroba i prodej. V době, kdy se na mnoha trzích setkáváme s konkurencí, která nás bezostyšně kopíruje, je to pro nás obrovskou satisfakcí," uvedl Karásek.

Přístřešek s názvem UFO lze využít nad různými druhy městského mobiliáře. Je alternativou ke slunečníkům s centrální nohou. „Stabilní ocelová konstrukce eliminuje problémy při nepříznivém počasí či vandalismu. Ve veřejném prostoru potřebujeme produkty, se kterými nemusíme každodenně manipulovat, právě proto jsme navrhli tento přístřešek,“ uvedl designér Michael Tomalik.

Kolekce sedacího nábytku Morse vznikla ve spolupráci s belgickým Studiem Segers. „Profil, ze kterého vzniká, se skládá z rovných a ohýbaných prvků, ty nám dávají volnost při tvorbě lavičky jakéhokoli tvaru. I díky tomu se sestava hodí nejen do veřejného prostoru v exteriéru, ale může být použita také v interiérech,” uvedl spoluautor nábytku Tom Fonteyn.

Globální skupina mmcité zastřešená českou mateřskou akciovou společností mmcité vyrábí venkovní lavičky, kašny, pítka nebo stojany na kola. Její výrobky lze nalézt po celém světě, například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži, na horní stanici lanovky vedoucí na horu Mont Blanc i v centrálách amerických společností Google nebo Uber. Přímé obchodní zastoupení má mmcité ve více než 30 zemích.

