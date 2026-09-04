CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
Investiční program skupiny CSG bude mít dvě etapy. První již začala výstavbou nové haly o rozloze 5500 metrů čtverečních, která bude sloužit především ke svařování. Její součástí bude také nové administrativní a sociální zázemí.
Výrobní část haly by měla zahájit zkušební provoz v prosinci 2026, administrativní prostory mají být dokončeny v dubnu následujícího roku.
Další hala bude sloužit obrábění a lakování
Současně vzniká projektová dokumentace pro druhou etapu výstavby. Ta bezprostředně naváže na první část a přinese dalších přibližně 8500 metrů čtverečních výrobních prostor. Nová hala bude určena hlavně pro obrábění a lakování a hotová by měla být v prvním čtvrtletí roku 2028.
„Celkově ve dvou etapách vznikne v Kopřivnici 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch. Investiční program skupiny CSG ale nezahrnuje pouze samotnou výstavbu,“ uvedl generální ředitel Tatra Defence Tomáš Mohapl.
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Fotoreportáž: Lešany znovu ovládly tanky. Vedle legend studené války se ukázal i nový obrněnec Tadeas
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Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Peníze podle něj zamíří také do obráběcích strojů, speciálních měřicích zařízení, technologií pro povrchové úpravy a dalšího výrobního vybavení. Celková hodnota investic plánovaných na následující tři roky dosáhne přibližně 49,7 milionu eur.
Součástí první etapy bude rovněž nová třípodlažní administrativní budova s kapacitou pro více než 150 pracovníků. V přízemí vznikne recepce, jídelna a sociální zázemí pro zaměstnance.
Změny čekají také okolí muzea Tatra
Investice se dotknou rovněž prostoru u Muzea nákladních automobilů Tatra. CSG chce společně s dalšími partnery upravit navazující prostranství a vybudovat nová parkovací místa. Část z nich by měla sloužit také návštěvníkům muzea.
Na základní podobě projektu se podle firmy shodly CSG, město Kopřivnice, Muzeum nákladních automobilů Tatra a Moravskoslezský kraj. Pokud kraj záměr definitivně schválí, přípravné práce by mohly začít na konci roku 2026.
Tatra Defence nabere další stovky lidí
Rozšiřování výroby doprovází také výrazný růst počtu zaměstnanců. Ve společnostech působících pod značkou Tatra Defence nyní pracuje více než 550 lidí. Do konce roku 2026 chce firma naplnit dříve oznámený plán přijmout až 300 nových pracovníků.
„Náš původní předpoklad přijetí až 300 nových pracovníků v souvislosti s rozšířením výroby nadále platí a podle aktuálního výhledu bychom ho měli naplnit do konce roku 2026. Pro rok 2027 předpokládáme nábor dalších více než 100 lidí,“ řekl provozní ředitel Tatra Defence Adam Binar.
Nové kapacity mají vytvořit podmínky pro další růst produkce pozemní vojenské techniky. Tatra Defence Vehicle se zabývá vývojem, výrobou, opravami a modernizacemi obrněných a speciálních vozidel na kolových i pásových podvozcích. Mezi její hlavní projekty patří vozidla Pandur 8×8, TITUS 6×6 a TADEAS. Vyrábí také pancéřované kabiny a nástavby pro podvozky Tatra.
Investuje také automobilka Tatra Trucks
CSG současně uskutečňuje rozsáhlý rozvojový program v automobilce Tatra Trucks, která sídlí ve stejném kopřivnickém průmyslovém areálu. Stavební projekty obou společností se koordinují tak, aby mohly společně využívat pozemky, infrastrukturu, inženýrské sítě a logistické vazby.
CSG patří mezi největší evropské obranné průmyslové skupiny. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí a provozuje výrobní závody mimo jiné v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, Španělsku, Spojeném království, Spojených státech, Srbsku a Indii. V roce 2025 vykázala tržby 6,7 miliardy eur. Její akcie se obchodují na burze Euronext Amsterdam.
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