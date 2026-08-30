Fotoreportáž: Lešany znovu ovládly tanky. Vedle legend studené války se ukázal i nový obrněnec Tadeas
Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Ještě cestou do Lešan se zdálo, že největším protivníkem letošního Tankového dne nebudou tanky, ale doprava a počasí. Rekonstrukce mostu v Kamenném Přívozu slibovala komplikace, zatažená obloha zase hrozila deštěm. Ani jedna z obav se však nakonec nenaplnila.
FOTOGALERIE: Tankový den obrazem
Na příjezdových silnicích se sice místy tvořily menší kolony, cesta ale probíhala bez většího chaosu. Bezplatná parkoviště na okolních loukách nepůsobila právě vojensky organizovaným dojmem. Řidiče tu nikdo důsledně neřadil do přesných zástupů ani je příliš nenavigoval na jednotlivá místa, návštěvníci si však dokázali poradit a rozlehlé travnaté plochy postupně zaplnili bez výraznějších problémů.
Vstup do areálu byl stejně jako parkování zdarma. Podle Vojenského historického ústavu dorazilo na 22. ročník Tankového dne přes 20 tisíc návštěvníků.
Když promluví motory
Už dlouho před zahájením hlavního programu bylo jasné, proč patří Tankový den k nejnavštěvovanějším vojenskohistorickým akcím v Česku. Z přírodního polygonu se ozývalo hluboké burácení motorů, nad tratí se zvedala oblaka prachu a podél bariér se tísnily rodiny s dětmi, pamětníci i příznivci vojenské techniky vybavení fotoaparáty a dalekohledy. Atmosféru umocňovala historická letadla brázdící nebe nad areálem.
Letošní ročník připomněl nástup studené války, symbolicky spojený se slavným projevem bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v americkém Fultonu v březnu 1946. V aréně se proto proti sobě postavily dvě odlišné konstrukční školy a zároveň dva někdejší mocenské bloky.
Východ zastupovaly mimo jiné sovětské tanky IS-3, T-34/85, T-54 a T-72 či československé obrněné transportéry OT-62, OT-64 a OT-65. Po nich vyrazily na polygon stroje západní provenience: americký stíhač tanků M36 Jackson, Sherman, M-60A1 Patton nebo německý Leopard 1.
Nešlo přitom o statické exponáty ukryté za páskou. Stroje se rozjížděly po nerovném terénu, překonávaly svahy a nechávaly diváky pocítit svou hmotnost, hlučnost i sílu. Historická technika se v prosluněné aréně předvedla důstojně a bez zbytečných efektů. Hlavní roli hrály samotné motory, pásy a dovednosti jejich osádek.
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Od Vietnamu po československý unikát
Pozornost poutal také nově zrestaurovaný československý stíhač tanků OT-810D s bezzákluzovým kanónem. Zcela odlišnou konstrukční filozofii připomněl americký obojživelný šestikolový transportér M561 Gama Goat, známý především z období války ve Vietnamu.
Přehlídku pozemní techniky doplnily průlety historických letadel. Nad hlavami návštěvníků se objevily například cvičné stroje Let C-11, Aero C-104 a několik typů letounů Zlín. Po ranních obavách z přeháněk se obloha protrhala a slunce dodalo dynamickým ukázkám téměř ideální kulisy.
Bitva o most u Remagenu
Vyvrcholením historické části programu byla rekonstrukce bojů o Ludendorffův most u německého Remagenu z března 1945. Jeho nečekané obsazení umožnilo americkým jednotkám vytvořit předmostí na východním břehu Rýna a urychlilo postup do nitra Německa.
V Lešanech se proti sobě postavily německé polopásové transportéry, dělo Pak 40 a polní houfnice na jedné straně a americké Shermany, stíhač tanků M36 Jackson, průzkumné vozidlo Ford M8 či obrněné halftracky na straně druhé.
Ukázka zároveň připomněla film Most u Remagenu, který se v roce 1968 natáčel také v Československu, především u Davle. Přítomnost amerických tanků, vojenské techniky a mužů v amerických uniformách tehdy krátce před okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy vytvářela mimořádně absurdní historickou kulisu.
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Nový obrněnec od Tatra Defence
Ačkoli tématem dne byla studená válka, jednu z největších pozorností na sebe strhla současnost. Tatra Defence a Tatra Trucks ze skupiny Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada představily moderní techniku určenou pro armádu a bezpečnostní složky.
Poprvé v Česku se veřejnosti ukázal nový obrněný vůz Tadeas 4×4. Jeho název vychází ze slov Tatra Defence Armoured Solution. Vozidlo vyvinuté v Kopřivnici mělo světovou premiéru v červnu na pařížském veletrhu Eurosatory a doplňuje větší šestikolovou variantu rodiny Tadeas.
Novinka se vedle statické expozice představila také v pohybu. Na polygonu ukázala schopnost překonávat prudká stoupání, boční náklony i hluboké nerovnosti. Vedle obrněnce se předvedl rovněž vojenský nákladní vůz Tatra Force, nejnovější generace těžké řady postavené na tradiční tatrovácké koncepci podvozku s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými polonápravami.
Právě kontrast historických tanků se současnými českými vozidly ukázal, jak výrazně se vojenská technika za několik desetiletí proměnila. Zatímco staré stroje sázely především na masu oceli a palebnou sílu, současná vozidla přidávají důraz na ochranu posádky, elektronické systémy, mobilitu a možnost přizpůsobit výbavu konkrétním úkolům.
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Úspěšný program poznamenala pozdější nehoda
Oficiální program v aréně proběhl hladce a pro běžné návštěvníky bezpečně. Po jeho skončení však Tankový den poznamenala nehoda nového vozidla Tadeas 4×4. Při samostatném předvádění pro televizní štáb se obrněnec převrátil na bok.
Událost se odehrála mimo oficiální program a netýkala se diváků v aréně. Podle zdravotnické záchranné služby utrpěli zranění tři lidé, dva z nich byli převezeni do nemocnice. Policie začala zjišťovat okolnosti nehody, dechová zkouška řidiče byla podle jejího vyjádření negativní.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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