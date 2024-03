Zabavili jachtu ruskému oligarchovi a teď naříkají. Její údržba stojí daňové poplatníky balík

Zabavená jachta je na obtíž. Řeč je o plavidlu, které vlastnil ruský miliardář Sulejman Kerimov, a které mu v roce 2022 zabavilo americké ministerstvo spravedlnosti. Náklady na údržbu více než stometrového plavidla totiž stojí americké daňové poplatníky téměř milion dolarů měsíčně, uvedl web CNBC. Není divu, že tamní ministerstvo chce jachtu pojmenovanou Amadea prodat. A to za 230 milionů dolarů.

Reklama

„Je přehnané, aby daňoví poplatníci platili téměř milion dolarů měsíčně za údržbu Amadey, když by tyto výdaje mohly být prodejem sníženy na nulu,“ uvádí se v soudním podání amerických prokurátorů.

FOTOGALERIE: Miliardová jachta ruského vládce Vladimira Putina

Měsíční poplatky za loď, která nyní kotví v San Diegu v Kalifornii, zahrnují provozní náklady ve výši 600 tisíc dolarů měsíčně. Z toho jde 360 tisíc dolarů pro posádku, 75 tisíc dolarů za palivo, a 165 tisíc dolarů na údržbu, odvoz odpadu, jídlo a další výdaje. Částka zahrnuje také 144 tisíc dolarů v měsíčních poměrných nákladech na pojištění a zvláštní poplatky, které dohromady činí 178 tisíc dolarů. Celková částka se tak dostává na 922 tisíc dolarů měsíčně, tedy více než 21 milionů korun.

Pře se vedou i o skutečného majitele plavidla. Vláda USA tvrdí, že jachtu vlastní Kerimov. Proti tomu je však bývalý generální ředitel Rosněfti Eduard Chudajnatov. Ten narozdíl od Kerimova nebyl sankcionován a tvrdí, že jachtu vlastní on a snaží se plavidlo získat zpět. Jeho právníci se již ohradili proti americkým plánům o prodeji plavidla. Zároveň odmítají platit průběžné náklady na údržbu, dokud vláda bude usilovat o prodej a propadnutí majetku. Tvrdí však, že jejich klient uhradí americké vládě více než 20 milionů dolarů, které již byly vynaloženy na údržbu lodi, pokud ta bude vrácena řádnému majiteli.

Chudajnatov se do hledáčku médií kvůli vlastnictví jachty dostal již dříve. Server Forbes již před dvěma lety uvedl, že bývalý šéf těžebního giganta Rosněfť má naoko vlastnit jachtu za půl miliardy dolarů, která však doopravdy patří ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Údajný majitel jachty Amadea Kerimov zbohatl zejména díky značnému podílu v největším ruském těžaři zlata, společnosti Poljus, a jeho jméno se ocitlo na sankčních seznamech USA, uvedl deník The New York Times. Loď, která měla stát 325 milionů dolarů (asi 7,2 miliardy korun), vydalo v roce 2022 Spojeným státům Fidži.

Eskalace konfliktu? Válku v Evropě nevylučujeme, uvedl šéf ruské důstojnické akademie Zarudnickij Politika Konflikt na Ukrajině by mohl přerůst v totální válku v Evropě a pravděpodobnost, že se ruské síly zapojí do nového střetu „výrazně“ vzrůstá, uvedl šéf ruské důstojnické akademie Vladimir Zarudnickij. Generálplukovník to napsal v článku pro časopis ministerstva obrany, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Lipavský: Ruské imperiální ambice nemají hranic, musí se mu stanovit Politika Ruské imperiální ambice nemají hranic, a kdyby se to Rusku umožnilo, neváhalo by zaútočit na další země bývalého východního bloku, je přesvědčen český ministr zahraničí Jan Lipavský. I proto je potřeba nadále pomáhat Ukrajině a zvýšit tlak na Rusko a jeho spojence prostřednictvím sankcí, řekl také v dnešním projevu na půdě nadace Sasakawa Peace Foundation v Tokiu. ČTK Přečíst článek