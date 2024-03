Vyberte si dokonalé sváry! Vyzkoušejte svařování magickou metodou v Polsku!

Různé druhy svářečských prací dnes nachází své uplatnění napříč obory. Jelikož se jedná o vysoce kvalifikovanou práci, může být poměrně náročné najít dodavatele svařovaných dílů, který má dostatečnou kapacitu, aby vám vše potřebné dodal včas. Případná zpoždění a s tím související prostoje ve vaší výrobě pak výrazně poškozují vaši konkurenceschopnost. Nebojte se tak hledat partnera i za naší severní hranicí!

Jaké výhody vám může přinést vhodně zvolený partner, který nabízí svařování metodou TIG v Polsku?

Ačkoli se postupně na celém světě začínají uplatňovat principy štíhlé výroby, kterou umožňují různé systémy pro automatizaci a efektivní plánování výroby, za severní hranicí stále najdete odborné partnery, kteří drží tisíce nejpoužívanější součástí skladem, aby mohli, co nejrychleji odbavit jakoukoli objednávku. Přesně taková je společnost Merkson, která je specialistou na svařování metodou TIG v Polsku. Nabízí tak možnost rychlých dodávek vysoce kvalitních součástek s pevnými a vysoce estetickými sváry.

V čem spočívají hlavní benefity svařování TIG metodou?

Pokud potřebujete svařovat černou ocel, nerezovou ocel, bronz, mosaz, hliník a širokou škálu materiálů tak, aby svár dosáhl maximálně estetického efektu, je TIG metoda vhodnou volbou. Při svařování TIG metodou totiž nemusí být použit žádný přidaný materiál. V případě svařovaní materiálů silnějších než 1 mm je nutné použít přídavný materiál stejného druhu, jako jsou svařované materiály.

Zároveň pak platí, že při tomto druhu svařování nevzniká nežádoucí rozstřik u švů. V případě použití přídavných materiálů je totiž dosaženo tzv. tavné housenky, která nepoškozuje estetický vzhled švu.

S TIG metodou je pak kromě nestandardních materiálů možné svařovat i materiály velmi tenké, kterým by v případě MAG sváření hrozilo provaření. Zároveň platí, že v případě TIG sváření vzniká podstatně méně jisker v porovnání s dalšími metodami sváření.

Proč je TIG svařování tak trochu magickou metodou?

TIG svařování je velmi náročné, protože je potřeba dosáhnout dokonalé souhry práce obou rukou. Je tedy zřejmé, že pro tento typ svařování je skutečně najmout odborníky v oboru, kteří jsou vysoce kvalifikováni, ale mají i dlouholeté zkušenosti. Svařování magickou metodou v Polsku vám tak nabídne jen hrstka odborných firem.

Při TIG svařování totiž svářeč pracuje v jedné ruce s plamenem, respektive hořákem a v druhé ruce má pak netavnou elektrodu, tedy elektrodu z wolframu. Odtud pak vychází i sekundárně používaný název pro tuto svářecí metodu WIG. Při TIG nebo také WIG sváření tak získává svářeč dokonalou kontrolu nad hořákem a tím i prováděným svárem.

Při TIG svařování pracuje svářeč v inertní vrstvě, respektive v ochranném plynu, aby nedocházelo k oxidaci spojů. Jako ochranný plyn se pak v případě TIG svařování používá třeba argon, ale i hélium, a to v různém poměru. Jeho výběr je vždy závislý na typu svařovaného materiálu. Při TIG svařování je možné použít stejnosměrný i střídavý proud, v případě stejnosměrného proudu je pak nutné si zvolit i správnou polaritu, a to přímou nebo nepřímou.

Z výše uvedeného samozřejmě vyplývají i určité nevýhody TIG svařování, patří mezi ně poměrně pomalá rychlost svařování, která však souvisí se získanými benefity daného švu.

Kde nachází svařování magickou metodou v Polsku své uplatnění?

Obecně se svařování metodou TIG v Polsku, a samozřejmě nejen tam uplatňuje především na speciálních materiálech a u heterogenních spojů, protože je, jak již bylo výše popsáno, velmi náročné. Své uplatnění tak nachází třeba při svařování ocelí používaných v energetickém průmyslu, ale třeba i svařování lehkých konstrukcí kam se řadí například lanovkové kabiny.

Kdy použít místo TIG svařování metody MAG a MIG?

Pokud jsou svařované materiály silnější než 4 mm je vhodné použít pro jejich sváření metodu MAG nebo MIG v závislosti na typu svařovaného materiálu.

MAG svařování nachází své uplatnění především při svařování nízko-, středně- a vysokolegovaných ocelí a nachází tak své uplatnění třeba v automobilovém průmyslu, při svařování různých nádrží a dalších ocelových konstrukcí. Při svařování metodou MAG se využívají tavné elektrody, se kterými svářeč pracuje v atmosféře CO2. Jedná se o poměrně rozšířenou metodu, která je dnes aplikována i v automatizované výrobě.

Oproti tomu MIG svařování se používá při svařování lehkých materiálů jako je třeba hliník, oproti MAG svařování svou inertní atmosférou tedy použitým plynem. Při MIG svařování se používá argon, který chrání tavné pole před oxidací.

