Luxusní Mototechna Drive je vítěz. Získala cenu Visa Top Shop v hlasování čtenářů serveru newstream.cz

Mototechna Drive si odnesla první místo v hlasování veřejnosti byznysového webu newstream.cz. Na druhém místě se umístila prodejna Coop, třetí iWant Brno. Cena Visa Top Shop má již druhý ročník.

Organizátoři druhého ročníku soutěže Visa Czech Top Shop slavnostně vyhlásili vítěze v jednotlivých kategoriích, o které se utkalo dvanáct inovativních retailových prodejen z celé České republiky. Vítěz prosincového kola Mototechna Drive si odnesl první místo v hlasování veřejnosti z řad čtenářů newstream.cz. Na druhém místě se umístila prodejna Coop, třetí iWant Brno. Pro showroom pronajímatele automobilů různých značek Mototechna Drive ze skupiny Aures Holdings to nebylo první ocenění. Koncept prodejny nadchl i odbornou porotu v rámci POPAI Awards 2022, kde získal prvenství v kategorii Automotive.

Mototechna Drive nabízí střednědobý pronájem nových automobilů. Svou první pobočku Mototechna Drive, která je umístěna v poněkud industriální budově, zrekonstruovala za pomoci designérského studia Moris design tak, aby zákazníky doslova šokovala. Návštěva pražské pobočky je pro zákazníka o pocitu luxusu, komfortu, jedinečnosti a vysokém standardu služeb.

Designeři záměrně pracovali se skromným exteriérem, který násobí „wow“ efekt showroomu u nově příchozích. Po uvítání jsou klienti usazeni do komfortních sedaček v čekací zóně, která je dostatečně oddělena od části se stoly a zajišťuje tak zákazníkům plné soukromí při předávání citlivých údajů. Pokud to ovšem klientům nevyhovuje, je zde připravený VIP salónek, který svou klubovou atmosférou jasně ukazuje výjimečnost klientovy návštěvy. Klientům čas v prodejně zpříjemní nejen luxusní vybavení showroomu, ale také malý bar nabízející jen to nejlepší drobné občerstvení včetně vybraných nápojů.

Soutěž Visa Czech Top Shop 2022 jde do finále. Hlasujte pro svého favorita Zprávy z firem Finále třetího ročníku soutěže Visa Czech Top Shop 2022 se blíží. Která z dvanácti prodejen se stane tou „nej“? Podpořte v hlasování svého favorita. Newstream je mediálním partnerem soutěže. Newstream & Partner Přečíst článek

„Vytvoření celého prostoru showroomu bylo velkou výzvou pro naše kolegy, ale i pro designéry, protože nešlo o moderní budovu, ale jednoduchý skladištní prostor. Mám radost, že se to nakonec povedlo natolik, že interiér oceňují jak odborníci, tak naši zákazníci. Chci poděkovat nejen těm, kteří stáli za výstavbou, ale hlavně svým kolegům, bez kterých by u nás každý zákazník nemohl odcházet s pocitem toho, že je pro nás výjimečný,“ uvedl Jan Hrubý, ředitel Mototechna Drive.

Showroom ocenili i čtenáři newstream.cz, když mu dali nejvíce hlasů a dostali ho tak na první příčku Ceny veřejnosti Visa Czech Top Shop 2022. Koncept pobočky již dříve zaujal i v rámci 14. ročníku konference o trendech, perspektivách a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu, kdy na podzim loňského roku získal ocenění POPAI Awards 2022 v kategorii Automotive.

Jiří Beran z mistoprodeje.cz: Slováci nás v retailu výrazně předběhli Leaders Nejdřív pandemie, nyní inflace a šokující dopady války na Ukrajině. To vše mění nákupní návyky Čechů a Slováků a musejí na to reagovat také obchodníci a prodejci. Jak se jim daří naplňovat představy dlouhodobě sleduje Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz. „Vidíme velké změny zejména u nákupních center, která se mění v zábavní centra. A i menší prodejny se snaží zážitek z nakupování obohatit například přidruženým prodejem kávy,“ vysvětluje Jiří Beran. O své zkušenosti se podělí 18. října na konferenci Boost your business!, kterou spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek