Větrná turbína u vinohradu je nehoráznost. Španělští vinaři vítězí nad zelenou energetikou

Obnovitelné zdroje ve španělských venkovských oblastech dále rozdmýchávají desítky let trvající napětí mezi velkými městy a málo osídlenými vesnicemi.

Rodina Maria Jose Nestarese provozuje vinici ve španělském regionu La Rioja, který je jednou z největších evropských vinařských oblastí, více než čtyři desetiletí. Když významný výrobce turbín začal před čtyřmi lety stavět větrnou farmu vedle vinohradu, tak se vinaři rozhodli bojovat s tím, co považují za ošklivé a ničí jejich jinak nedotčené přírodní hospodaření.

"Masivní výstavba větrníků znamená, že přebíráme hlavní nápor výroby energie, která bude skutečně zásobovat Madrid a Barcelonu," řekl pro agenturu Bloomberg Nestares, právník, který vlastní stejnojmenné vinařství spolu se svou sestrou. "Je to nespravedlivé."

Když víno vítězí nad větrem

Regionální vláda v oblasti La Rioja s jeho názorem souhlasila a loni schválila odklad pro všechny nové energetické projekty, dokud nebude ve Španělsku přijat nový zákon o krajině.

Nestaresův argument jasně ukazuje napětí mezi španělskými venkovskými a městskými komunitami, které v průběhu let roste. Naprostá většina Španělska, asi 70 procent, je řídce osídlena a obyvatelé těchto regionů mají po desetiletí pocit, že je národní vláda přehlíží.

Oblasti touží po více lokálně prospěšných investicích a požadují, aby Madrid vyslyšel jejich obavy. Blokáda větrných elektráren, které posilují ekonomiky vzdálených měst více než jejich venkov, je jen jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. I kdyby to znamenalo ohrozit klimatické ambice země.

Minulý rok vláda španělského premiéra Pedra Sancheze oznámila národní cíl vyrábět 81 procent veškeré energie z čistých zdrojů do roku 2030. To do konce dekády vyžaduje téměř zdvojnásobení současné větrné kapacity na 62 gigawattů. Tedy něco, co podle analytiků bude velmi obtížné dosáhnout.

„Cíle jsou tak ambiciózní, že představují jejich vlastní hlavní překážku,“ řekl k problematice zelené energie Javier Pamos , analytik společnosti Aurora Energy Research.

Region Galicie, který z 98 procent tvoří právě venkovské oblasti, schválil koncem loňského roku návrh, aby nové a renovované generátory větrných elektráren na severozápadním území prodávaly alespoň polovinu elektřiny, kterou vyrobí, místním společnostem prostřednictvím dohod o nákupu elektřiny.

Návrh silně kritizije španělská větrná lobby AEE a s dalšími průmyslovými skupinami jej viní z možného narušení trhu a nepříznivého investičního klimatu v regionu.

Na severovýchodě země loni zavedla vláda Aragonie novou daň na větrné i solární projekty, o nichž si myslí, že mají nepříznivý dopad na krajinu. Dle Heikkiho Willstedta , ředitele energetické politiky společnosti AEE, se poplatek kontroverzně nevztahuje pouze na nové projekty, ale i na ty, které již byly ve výstavbě.

"Nemůžete udělovat povolení, usnadňovat výstavbu větrných elektráren a poté, jakmile jsou postaveny, uvalit nový poplatek," řekl. To přispívá ke špatným regulačním praktikám vůči investorům.

Španělsko bylo tradičně vnímáno jako relativně přátelské prostředí pro rozvoj energie z větru. Podle provozovatele sítě Red Electrica se země v současnosti může pochlubit kapacitou 32 gigawattů větrné energie, což jí v Evropské unii řadí na druhé místo za Německem.

Větrné energetika je nyní všude pod tlakem. Energetici se po celém světě potýkají s významnými překážkami , od nedostatkových dodávek zařízení až po problémy s povolením a zpožděním připojení k síti . Častým problémem je také lokální odpor vůči větrným farmám. Ve Španělsku se nyní jasně ukazuje, že přimět venkovské komunity, aby kvůli národním klimatickým zájmům přijaly vizuální zátěž na svém dvorku, je těžké.

"Existuje rostoucí negativní napětí pramenící z nedostatku informací o tom, jak jsou větrné elektrárny skutečně přínosné pro oblast, kde jsou postaveny,“ řekl Oscar Barrero, vedoucí energetiky španělské jednotky PricewaterhouseCoopers LLP. Ministerstvo pro životní prostředí a zúčastněné společnosti se tak začaly aktivně snažit tuto náladu zvrátit.

Španělská ministryně pro ekologickou transformaci Sara Aagesenová na vládním slyšení o energetice tento týden uvedla, že v budoucích výběrových řízeních budou muset energetici zohlednit lokální výhody svých projektů obnovitelných zdrojů. Projekty musí být také lepší z hlediska financí, územního přínosu a tvorbě pracovních míst,“ řekla.

Pro obyvatele venkova, jako jsou Nestaresovi, existují lepší řešení než větrné farmy. "Prosazujeme obnovitelné zdroje energie, ale energetický model by měl podporovat solární energii a regiony, které generují zelenou energii lokálně podle svých potřeb," uvádějí.

Podle vinařů je ohrožena nehmotná složka výroby, tedy ráz krajiny. "Prostředí, kde se víno pěstuje, je nějakým způsobem součástí konečného produktu, uvádějí s tím, že přítomnost obrovské turbíny vedle vinice je prostě nepřijatelná.