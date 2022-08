Dobrá zpráva pro věřitele české Sberbanky. Na její majetek se protiruské sankce nevztahují

Majetek české banky Sberbank CZ podle Finančního analytického úřadu (FAÚ) nepodléhá protiruským sankcím. Na svém webu to uvedla Sberbank, která zveřejnila také stanovisko FAÚ. Na zprávu upozornil server Seznam Zprávy.

Českou Sberbank vlastní přes rakouskou firmu Sberbank Europe největší ruská banka Sberbank, na kterou letos Evropská unie uvalila sankce po útoku Ruska na Ukrajinu. Podle FAÚ, který spadá pod ministerstvo financí, sice ruská Sberbank českou Sberbank CZ formálně vlastní, ale neovládá ji. Sberbank CZ je nyní v insolvenčním řízení.

Hrozba vážné komplikace pro insolvenční řízení s českou částí ruské bankovní skupiny Sberbank v podobě zmrazení účtů kvůli sankcím je z velké části zažehnána, dodal server Seznam Zprávy.

Mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss již dříve řekl, že zařazení firmy na sankční seznamy EU fakticky znamená i zmrazení majetku ovládaných subjektů. Podle FAÚ ale majetek Sberbank zmrazení nepodléhá, protože česká firma není ovládána ruskou Sberbank. „Úřad si zároveň není vědom žádných skutečností nasvědčujících tomu, že sankcionovaná osoba (ruská Sberbank) majetek společnosti Sberbank drží či že jí tento majetek náleží,“ píše se v rozhodnutí FAÚ.

Sberbank je však podle úřadu vázána nařízením, podle kterého nesmí žádné peníze ani hospodářské zdroje přímo, ani nepřímo zpřístupnit žádným sankcionovaným osobám, včetně ruské Sberbank. „A musí zmrazit jakékoli finanční prostředky či hospodářské zdroje jakékoli sankcionované osoby, jež se u ní nachází,“ doplnil FAÚ.

Městský soud v Praze před týdnem zahájil insolvenční řízení se Sberbank. Ke konci června měla banka desítky tisíc věřitelů, vůči kterým eviduje závazky 61,762 miliardy korun. Banka je v platební neschopnosti a podle červnových údajů má závazky, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, za 42,3 miliardy. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala Sberbank bankovní licenci a Městský soud v Praze poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

