VERDANT nabízí dlouhodobé udržitelné investice do zemědělských pozemků a evropského zemědělství

Skupina APF GROUP oznamuje zahájení činnosti privátního fondu kvalifikovaných investorů VERDANT (APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.), který se zaměřuje na dlouhodobé investice do zemědělských projektů a nákupu zemědělských pozemků. Fond, harmonizovaný podle evropské směrnice AIFMD, nabízí roční výnosy přesahující 10 procent při minimální investici 100 tisíc eur s doporučeným investičním horizontem 5 let.

„Založením fondu Verdant zúročujeme naše více než patnáctileté zkušenosti v oblasti zemědělských investic. Investiční strategie jsou navrženy na základě reálných dat, která nám umožňují vybírat nejvýhodnější a nejvýnosnější zemědělské pozemky,“ říká Karel Mičulka, výkonný manažer skupiny APF GROUP a dodává: „Současně budeme od dnešního dne značku VERDANT používat jako zastřešující termín v rámci komunikace celé naší skupiny.“

Fond VERDANT působí na zemědělském trhu s významný růstovým potenciálem. Nabízí přístup k investicím do českého zemědělství, které představují konzervativní a stabilní alternativu k tradičním investičním produktům. Jde o alternativu k bankovním produktům a jedná se o ideální způsob, jak diverzifikovat portfolio a snížit jeho míru rizika.

„Zemědělská půda pro nás není pouze investiční aktivum, vnímáme ji zároveň dědictví, které jsme přijali od našich předků se závazkem předat ji dále budoucím generacím. Naším cílem je proto udržitelné využívání půdy a rozvoj moderního zemědělství s maximální ochranou životního prostředí,“ dodává Karel Mičulka.

Představení fondu VERDANT VERDANT (APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.) je privátní fond kvalifikovaných a profesionálních investorů typu SICAV zřízený skupinou VERDANT, která se zaměřuje na dlouhodobé investice do zemědělské půdy a zemědělských projektů a od roku 2024 realizuje také vlastní zemědělskou výrobu. Finanční prostředky fondu jsou směřovány na podporu evropského zemědělství a nákup zemědělských pozemků.

Slovo verdant se v angličtině používá k popisu něčeho, co je zelené nebo bohaté na vegetaci. Pochází z francouzského slova verdoier, což znamená být zelený. Správcem fondu je AQA Capital Ltd. se sídlem na Maltě.

Skupina VERDANT se především zaměřuje na dlouhodobé investice do zemědělské půdy a zemědělských projektů. Od roku 2024 byla činnost skupiny rozšířena o vlastní zemědělskou výrobu. Celková výměra zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny VERDANT ke dni 31. 8. 2024 činila více než 827 hektarů.

