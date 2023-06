Tomáš Čupr se pouští do investování. Založil fond TCF Capital

Zakladatel rozvážkové služby Rohlik.cz Tomáš Čupr založil svůj investiční fond TCF Capital. Jeho prostřednictvím chce investovat peníze zejména do sektorů, které přímo souvisí s činností Rohlíku. Tedy do firem, které dodávají Rohlíku.

„Když jsem se díval, co dělat v oblasti investic, narazil jsme na zajímavý trend. Známé značky si jdou pro peníze na veřejné trhy. Ale pro firmy, které nejsou tak vidět, třeba v zemědělství, s kterými spolupracujeme, je těžší získat likviditu,“ říká Čupr.

Založením fondu chce dát pod jednu střechu své peníze, a zároveň peníze případných dalších investorů. Finance chce investovat v Česku a ve střední Evropě. A to zejména do segmentů, kterým se sám věnuje. Tedy do e-commerce, výroby a zpracování rychloobrátkového zboží, zejména potravin, ale také do logistiky či skladování. Velikostí se chce pohybovat mezi malými investičními fondy a velkými nadnárodními hráči. Z počátku bude investovat hlavně své finance.

Čuprův akviziční apetit

Čupr vlastní v Rohlíku 42 procent, a tento podíl je oceňován kolem 750 milionů eur. To je baterie, s kterou se chce vydat na akviziční trh. „Budeme investovat můj kapitál, ale některé fondy otevřeme menším kvalifikovaným investorům,“ uvedl Čupr.

Fond má těžit zejména ze struktury, kterou Čupr vytvořil kolem Rohlíku. Do budoucna počítá s tím, že by až dvacet procent aktiv fondu tvořily peníze kvalifikovaných investorů. Kdy se fond otevře ostatním investorům však neuvedl. Jak poznamenal, dosud se investicím věnoval bez nějakého řádu. Nově založený fond má do investic řád vnést.

Šéfem fondu bude Peter Klekner. „Jsme nastaveni tak, abychom nejen zhodnocovali investice, ale především dobře obchodně vedli svěřené portfolio,“ uvedl.

„Dávám k dispozici své zkušenosti, znalosti a ekosystém, který jsme v rámci Rohlíku vytvořili. Přál bych si, abych díky přenositelnosti tohoto ekosystému pomohl co nejvíce firmám dosáhnout aspoň takových úspěchů, jakých dnes dosahuje Rohlík,“ uvádí Čupr.

Za Čuprem stojí projekty, jako je Slevomat, Dáme Jídlo nebo Rohlik. Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Rohlik Group působí vedle ČR také v Maďarsku, Rakousku, Německu, Rumunsku, Španělsku a Itálii. Má kolem milionu aktivních zákazníků.

