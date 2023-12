Vánoční dárky po česku: Mobily, knihy kávovary a parfémy

Výběr vánočních dárků se letos příliš nemění, je ale větší zájem o akční nabídky. Pod stromečkem se Češi mohou těšit na mobilní telefony, kávovary či parfémy. Dětem Ježíšek přinese stavebnice, herní konzole a plyšové hračky. Se snahou ušetřit souvisí také pozdější začátek vánočních nákupů, který se mnohdy přesunul z října na listopadové výprodeje Black Friday. Vyplývá to z informací obchodníků. Část z nich nabídne vyzvednutí dárků přímo na prodejnách nebo ve výdejních místech ještě na Štědrý den.

"Letošní svátky na Notinu zákazníci nejvíce nakupují parfémy, které v této sezoně již tradičně tvoří asi čtvrtinu všech objednávek," řekla mluvčí Alexandra Išuninová. Ve srovnání s loňskem podle ní stoupl zájem o líčidla a pleťovou péči a za prosinec firma očekává meziročně vyšší tržby.

Jedním z nejúspěšnějších knižních titulů letošních Vánoc bude podle antikvariátu Knihobot novinka Patrika Hartla Gazely. "Řada lidí k nám ale míří především pro tituly, které už nejsou dostupné na pultech knihkupectví. Shání například nějaký titul do sbírky nebo knihu z dětství, kterou chtějí z nostalgie darovat blízkým," uvedla manažerka značky Barbora Votavová. Před Vánoci podle ní Knihobot prodá kolem 5000 až 6000 knih denně. Nevhodné dárky firma umožní vrátit do konce ledna.

Tradiční výběr vánočních dárků potvrzuje e-shop Bezvasport.cz. Zákazníci podle ředitele Petra Krále shání především spodní prádlo, ponožky nebo pyžama. Zájem se zvýšil o vánoční svetry, doplnil Král. Celkově je podle něj ale poptávka po dárcích meziročně nižší.

Menší poptávka a pozdější nákupy

Stejný trend pozorují také hračkářství Bambule, kde prodeje proti loňsku klesly asi o desetinu. Pod stromeček lidé rovněž začali nakupovat později než loni, uvedla marketingová ředitelka Jana Krčková. Průměrná hodnota nákupu se podle ní zatím pohybuje kolem 660 korun, přičemž hračky tento rok výrazně nezdražily. Stejně jako v Bambuli také na e-shopu Alza.cz je zájem o stavebnice Lego. K dalším vyhledávaným dárkům podle mluvčí Elišky Čeřovské patří herní konzole, robotické vysavače nebo kávovary.

Nákup vánočních dárků má podle Čeřovské dva vrcholy, a to Black Friday výprodeje a polovinu prosince, kdy mají Češi po výplatě. S garancí doručení mohou lidé na pobočky nebo do AlzaBoxů objednávat do pátku 22. prosince, lhůta se ale ještě může prodloužit, uvedla mluvčí. Na Štědrý den si budou moci Češi dárky vyzvednout i v prodejnách Datartu. Termíny od externích přepravců se firma podle mluvčí Petry Psotkové dozví druhý týden v prosinci.

O mobilní telefony a chytré hodiny je letos zájem podle e-shopu CZC.cz. Obchod s erotickým zbožím Růžový slon na Vánoce prodává svůdné prádlo, parfémy s feromony či pomůcky, jako jsou například venušiny kuličky. K obdarovaným budou letos patřit i domácí mazlíčci. Jednatel sítí Super zoo Luboš Rejchrt řekl, že jim páníčci kupují zejména hračky, pamlsky, pelíšky nebo teplé oblečky. Poptávka je podle něj aktuálně o desetinu vyšší než loni.