Válka na Ukrajině obrala Škodu Auto o pět procent zisku

Provozní zisk automobilky Škoda Auto za prvních devět měsíců letošního roku klesl o pět procent na 856 milionů eur (21 miliard korun). Ke snížení zisku přispěl hlavně rusko-ukrajinský konflikt. Negativní dopad růstu nákladů a vývoje směnných kurzů kompenzovalo zlepšení nabídky. Zisk klesl celé skupině Volkswagen, uvedl holding.

Tržby za leden až září vzrostly o 13,7 procenta na 15,151 miliardy eur (371 miliard korun). Již dříve automobilka uvedla, že od ledna do září její odbyt meziročně klesl o 22,3 procenta na 544 500 vozů. V samotném září ale stoupl o 20,3 procenta.

Bez gigafactory český autoland skončí. Fiala proto tlačí na obce na Plzeňsku Money Vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně na okolí. Zároveň bude pracovat na odstranění obav z negativních důsledků projektu. Funkce z letiště je připravena zajistit jinde. Po jednání se zástupci Plzeňského kraje a obcí to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). ČTK Přečíst článek

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích. Začátkem tohoto měsíce oznámila, že vstupuje na vietnamský trh, evropské modely tam nabídne již v příštím roce.

Začátkem března Škoda Auto oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a v Nižním Novgorodu a zastaví export aut do Ruska. V loňském roce pro ni bylo Rusko druhým největším trhem.

Výroba osobních aut v Česku stoupá, v září dokonce na dvojnásobek Zprávy z firem Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 9,8 procenta na 913 148 vozů. V samotném září bylo vyrobeno 111 374 automobilů, což je proti loňskému devátému měsíci o 98 procent víc, tedy téměř dvojnásobek. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. ČTK Přečíst článek

Celé německé automobilové skupině Volkswagen klesl ve třetím čtvrtletí zisk po zdanění o 26,5 procenta na 2,13 miliardy eur (52,2 miliardy korun). Automobilka musela zaúčtovat odpisy 1,9 miliardy eur v souvislosti s ukončení firmy Argo AI. Automobilka současně v dnešním prohlášení snížila výhled dodávek vozů za celý rok.

Tržby vzrostly o 24 procent na 70,7 miliardy eur. Zisk před úroky a zdaněním, který je důležitým ukazatelem úspěšnosti Volkswagenu, stoupl o 53 procent na 4,27 miliardy eur. Zaostal však za úrovní z doby před pandemií kvůli jednorázových položkám souvisejícím s pozastavením aktivit v Rusku a vstupem firmy Porsche na burzu. Automobilka se také stále potýká s problémy v dodavatelském řetězci a vysokými náklady.

