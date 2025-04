Nový investor pro Tatra Trucks. STV Invest bere 17,5 procenta akcií

Strojírenská skupina Promet Group se dohodla na prodeji padesátiprocentního podílu ve své společnosti Promet Tools skupině STV Invest. Promet Tools drží 35 procent akcií ve společnosti Tatra Trucks, STV Invest se tak stane vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky Tatra, uvedl mluvčí Promet Group Pavel Barvík. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, její hodnotu společnosti neuvedly.

Promet Group rodiny Materů zastřešuje více než 40 společností, které zaměstnávají přes 4000 lidí. Kromě strojírenství působí také v metalurgii a inženýringu. STV Invest rodiny Drdů sdružuje zejména firmy zaměřené na výrobu munice a modernizace a generální opravy těžkých vojenských vozidel.

„Vstup skupiny STV, kapitálově silného partnera z oblasti obranného průmyslu, vnímám jako strategický krok, který nám otevírá nové možnosti rozvoje Tatry. Zároveň je to důležitý krok, který by měl pomoci narovnat vzájemné vtahy mezi původními akcionáři a rozšířit výrobkové portfolio,“ uvedla generální ředitelka skupiny Promet Group Denisa Materová.

Většinovým majitelem Tatry Trucks je zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Na přání majoritního akcionáře loni valná hromada odvolala Materovou z čela dozorčí rady.

Spolumajitel a předseda správní rady STV Invest Martin Drda uvedl, že STV chce Tatře pomoci v dalším rozvoji výroby. „Za klíčová nyní považujeme jednání s majoritním akcionářem a vedením automobilky. Naše vzájemná kooperace je základem úspěchu našich plánů,“ uvedl Drda.

Dlouhodobým cílem STV je podle něj rozvíjet výrobu v České republice, pozvednout český průmysl a zajistit mu suverenitu v dodávkách pro posílení obranyschopnosti. „Dlouhodobě se věnujeme zejména výrobě munice různých ráží. Rosteme však také v segmentu modernizací a generálních oprav těžkých vojenských vozidel. Současně připravujeme výrobu vlastních zbraňových nástaveb. Věříme, že spojením našeho know-how a zkušeností s vojenskou technikou se nám povede významným způsobem zvýšit efektivitu fungování Tatry a posílit průmyslovou základnu České republiky,“ uvedl Drda.

Materová uvedla, že Promet Group se k transakci rozhodla, protože jí záleží na Tatře a na zaměstnancích, kteří v ní pracují. „Chceme se opět aktivně podílet na úspěšném pokračování příběhu této silné české značky,“ uvedla ředitelka.

Srdeční záležitost

Tatra je podle ní pro rodinu Materových srdeční záležitostí. „Již 12 let se podílíme na jejím úspěšném novodobém příběhu. Záleží nám na její budoucnosti a chceme jí pomoci dál se rozvíjet. Jsem proto velice ráda, že jsme pro Tatru našli nového partnera, který je připraven využít své know-how a kontakty pro zachování a rozvoj výrobního programu v Kopřivnici a přinášet jí nové zakázky, především z oblasti obranného průmyslu. Ten je v dnešní nejisté době jednou z mála oblastí s jasnou budoucností,“ uvedla Materová.

Promet Group má sídlo v Ostravě a závody především na Moravě, například Tawesco v Kopřivnici, ale také ve středočeských Pečkách, Úvalech u Prahy či v chorvatském Slavonském Brodě. Zákazníky jednotlivých divizí jsou přední evropské automobilky, výrobci manipulační a zemědělské techniky, slévárny a ocelárny. Promet Group také se skupinami CSG a CE Industries spoluvlastní chorvatského výrobce nákladních železničních vagonů Djuro Djaković.

STV Invest je jediným výrobcem velkorážové munice v Česku. Loni ovládla slovenskou strojírenskou společnost Matador Industries (nyní STV Machinery), která vyvíjí a vyrábí komponenty pro těžká obrněná vozidla a strojírenské celky pro vojenské užití. Podniky skupiny STV jsou předními dodavateli Armády ČR a dalších aliančních armád i zákazníků ze třetích zemí.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Automobilka má přes 1800 zaměstnanců, dalších 500 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie.