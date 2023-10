V Lidlu probíhá sbírka na pomoc těžce nemocným dětem. Za 12 ročníků Srdce dětem se vybralo bezmála 300 milionů

Už 13. ročník celorepublikové sbírky Srdce dětem odstartoval 30. října. Koná se ve všech prodejnách Lidl a potrvá až do neděle 12. listopadu. Srdce dětem patří k největším veřejným sbírkám, vynesla již 285 milionů korun, a pomohla tak tisícům nemocných dětí.

Sbírka Srdce dětem se stala předvánoční tradicí Lidlu. Zapojit se může každý libovolným příspěvkem. Za příspěvek nad 30 korun získají dárci samolepku ve tvaru srdíčka, kterou pak mohou nalepit na připravené tablo přímo v prodejně Lidlu. Pomyslně tak věnují své srdce těžce nemocným dětem, pro které je výtěžek určen. Vedle tabla s velkým srdcem jsou umístěny také plakáty s dětmi z konkrétního regionu. Zákazníci se tak dozví, komu pomohl minulý ročník sbírky a zda za něj byla uhrazena terapie, rehabilitace, léčebný pobyt či nějaká kompenzační pomůcka.

Samolepka Srdce dětem Lidl, užito se svolením

Dosud sbírka pomohla více než osmi tisícům dětí, které se potýkají se závažnými diagnózami náročnými nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny. Na jejich podporu stejně jako každý rok putuje každá koruna ze čtrnáctidenní sbírky. „Sbírku Srdce dětem pořádáme v našich prodejnách již třináct let a každým rokem si víc a víc uvědomujeme, jak moc je důležitá. Pomáhá totiž těm, kdo si sami pomoci nedokážou. Nemocným dětem, které se statečně perou s nejrůznějšími závažnými onemocněními. Naším cílem je podpořit je v tomto boji a alespoň trochu usnadnit život jim i jejich rodinám,“ popisuje generální ředitel společnosti Lidl Adam Miszczyszyn.

Pomáhat má smysl

O tom, že sbírka má smysl, svědčí příběhy dětí se závažnými nemocemi v podobě onkologických onemocnění, spinální svalové atrofie a dystrofie, nemoci motýlích křídel, cystické fibrózy nebo dětské mozkové obrny, mukopolysacharidózy či autismu. Mezi dětmi, kterým sbírka pomohla v uplynulém roce, je například malá Nina trpící spinální svalovou atrofií. Její rodina získala příspěvek na plošinu ve výši 135 tisíc korun. „S Nininou diagnózou se celý náš život ze dne na den obrátil vzhůru nohama a stal se nekonečným stresujícím závodem o finance. V tomhle závodě si nemůžeme dovolit polevit, protože jde o zdraví naší holčičky. Z celého srdce děkujeme zaměstnancům Lidlu a jejich úžasným zákazníkům. Sbírka Srdce dětem je velkou nadějí nejen pro nás, ale pro stovky rodin, které jsou na tom stejně jako my. Slovo děkujeme je málo, nedokáže vyjádřit naši vděčnost,“ přibližuje maminka malé Niny Tatiana Bednar.



Sbírka pomáhá rodinám hadicapovaných dětí hradit terapie, rehabilitace, léčebný pobyt či kompenzační pomůcky. Lidl, užito se svolením

Výtěžek sbírky je určen na nákup konkrétního zdravotnického materiálu, rehabilitací, léčebných pobytů či potřebných pomůcek. Rodinám pomáhá celoročně obecně prospěšná organizace Život dětem, která jim vybrané finanční prostředky rozděluje.

Každá koruna se počítá

„Sbírka Srdce dětem je pro rodiny s vážně nemocnými dětmi, které naše organizace Život dětem podporuje už 23 let, naprosto nepostradatelná. Rodiče dětí jsou nesmírně vděční, že nejsou na všechna svá trápení, která jim osud nadělil, sami. Děkujeme společnosti Lidl, všem jejím zaměstnancům i laskavým zákazníkům za dneska už tradiční sbírku, která dokáže zázraky. Proto prosíme, přijďte znovu do Lidlu a kupte si srdíčko, které tolik pomáhá. Věřte, že to má smysl,” dodává ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková.

Zapojit se může úplně každý až do neděle 12. listopadu libovolnou částkou, pomůže přitom každá koruna. Za dobu trvání sbírky se dosud podařilo vybrat 285 milionů korun, které pomohly více než osmi tisícům vážně nemocných a handicapovaných dětí. Výtěžek sbírky vyhlásí Lidl a Život dětem 28. listopadu na speciálním koncertu určeném právě dětem, na jejichž podporu vybrané peníze poputují.

