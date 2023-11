V Číně se šíří nový typ viru, který napadá především děti. Víme toho zatím málo, uvedl Válek

O novém viru z Číny, který způsobuje zápaly plic zejména u dětí, se toho podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ví zatím málo. Světová zdravotnická organizace (WHO), která podle agentury Reuters Čínu požádala o podrobnější informace, by podle něj měla být aktivnější. Válek to uvedl na odborné konferenci Prostafórum 2023. Čínské úřady už 13. listopadu informovaly, že respiračních onemocnění v zemi přibývá.

„Jsou to zatím předběžné informace od Světové zdravotnické organizace, nejsou k tomu žádné detaily,“ řekl Válek. Velké země, které mají vysokou koncentraci obyvatel, jsou podle něj často zdrojem nových mutací virů. „Vzpomeňme si na nemoc šílených krav, potom na SARS, MERS,“ dodal.

Připraveností na podobné globální hrozby, jako je covid-19 způsobená novým typem koronaviru SARS-CoV-2, se podle něj už od druhé poloviny loňského roku zabývá i Evropská unie (EU). „Chceme, aby se daleko více posílila role Evropské lékové agentury ve smyslu rychlého schvalování některých léků, které jsou v případě takové situace potřeba,“ dodal.

„Je samozřejmě odpovědností Světové zdravotnické organizace, aby byla daleko akčnější, než to bylo v případě covidu. Aby místo spaní situaci aktivně monitorovala,“ řekl. Více by se podle ministra měly zapojit i další evropské struktury.

Důslednější sledování

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sídlící ve švédském Stockholmu novinářům v listopadu představilo operační dispečink, kde odborníci nonstop monitorují podobné informace, které se objeví v zahraničích médiích či na sociálních sítích. Podle hlavního experta tohoto oddělení epidemiologického zpravodajství Gianfranca Spiteriho denně analyzují až 3000 podnětů a desítky denně vyhodnotí jako relevantní.

Každý den dopoledne se nad získanými informacemi sejde panel expertů, jednou týdně publikuje veřejné shrnutí. V minulém materiálu ECDC upozornila například na zvýšené šíření RS virů v evropských zemích, vyšší výskyt salmonely v Německu nebo šíření nových variant covidu-19, další bude publikovat v pátek.

„Z pandemie jsme se mnoho naučili. Získáváme tak informace i ze zemí, které je nesdílí, a můžeme členské státy informovat efektivněji,“ uvedl. V nedávné době středisko monitorovalo například výskyt hepatitidy A na západním Slovensku nebo riziko šíření infekčních chorob v souvislosti s mistrovstvím světa v ragby ve Francii.

WHO ve středeční zprávě uvedla, že zaznamenala výskyt zápalu plic bez určeného původu u dětí v severní Číně. Podle organizace není jasné, zda tyto případy souvisejí s celkovým nárůstem respiračních infekcí, který čínské úřady už nahlásily, nebo se jedná o nové propuknutí nemoci. Zdravotnická organizace uvedla, že Čínu požádala o dodatečné epidemiologické a klinické informace a laboratorní výsledky z těchto ohnisek nákazy.