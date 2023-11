Karel Pučelík: Kterak si Johnson chtěl nechat píchnout covid

Londýňané byli po čase opět svědky pořádné královské akce. Přesto se v politických kruzích nejvíce hovoří o Johnsonovi a nezvládnuté pandemii, a také o knize bývalé ministryně, která se snaží poškodit expremiérovi stranické soky.

Minulý týden byl ve Westminsteru velmi rušný. Velká pozornost se věnovala starým tradicím, Karel III. totiž poprvé jako panovník pronesl „královu řeč“, tedy formálně otvíral parlament a představil program „své“ vlády. Nechyběly starobylé obyčeje, parlament například musel vydat jednoho ze svých členů panovníkovu služebnictvu jako rukojmí, který byl propuštěn, až když se král bezpečně vrátil do paláce.

Rukojmí to dnes nemá tak špatné, jeden z dřívějších „zajatců“ vzpomínal, že v Buckinghamském paláci dostal sklenici ginu a ceremonii v parlamentu sledoval v televizi. Pravda, tento zvyk z doby, kdy se vládci se členy parlamentu moc nemuseli, je trochu bizarní. Není to ale nic proti kauzám, které plní nynější stránky britských novin. Kromě toho, že ministryně vnitra Suella Bravermanová považuje bezdomovectví za životní styl, se debata vrátila k Borisu Johnsonovi a covidové pandemii.

Johnson je stále jednou z hlavních postav britské politiky, i když už není ani poslancem. Probíhající vládní vyšetřování má totiž osvětlit, jak se Británie pod jeho vedením vypořádala s covidovou pandemií, a Johnson z něho nevychází dobře. Na druhou stranu má ale stále relativně dost příznivců, kteří jeho odchod nepřenesly přes srdce.

Premiérův nezájem

Před nezávislým panelem se v posledních dnech střídají Johnsonovi bývalí podřízení a vysocí úředníci, aby podali svá svědectví. Otázky směřovali i k Johnsonovu bývalému poradci (a jednoho z předních strůjců brexitové kampaně) Dominica Cummingse, který se však s expremiérem rozešel ve zlém. Navzájem si veřejně vyřizují účty, ale zrnka pravdy se přece jen v jeho výpovědi jistě najdou.

Cummings tvrdí, že premiéra covidová pandemie v prvních dnech a týdnech moc nezajímala. Mnohem více ho prý trápily osobní problémy - rozvod a požadavky jeho budoucí další manželky. V únoru 2020 byl premiér na dovolené, kde ho prý více než šíření neznámého viru zajímala práce na knize o Williamu Shakespearovi.

Není divu, že boj s pandemií byl v první fázi velmi chaotický. Připomeňme si, že Británie rozhodně nepatřila mezi tehdejší premianty. Ze svědectví vyšlo najevo, že Johnson hrozbu covidu-19 podceňoval. Své vědecké poradce, světové kapacity, prý navíc obtěžoval podivnými otázkami. Na YouTube viděl muže, který virus „zabíjel“ tak, že si do nosu foukal „speciálním“ fénem, a ptal se, jestli by to mohlo fungovat.

Úplně nejbizarnější příhodou však je Johnsonův nápad, jak Brity uklidnit. „Navrhl vysokým státním úředníkům a poradcům, že chce, aby mu v televizi píchli injekci covid-19, aby veřejnosti dokázal, že nepředstavuje hrozbu,“ uvedl někdejší poradce Lord Lister. Johnson poté covid skutečně dostal a skončil v nemocnici…

„Atentát“ na Johnsona

Sunakova konzervativní vláda sice sklízí kritiku, ale její přístup je přece jen lepší, než za chaotického a nedůvěryhodného Johnsona. Tento názor však nesdílí všichni konzervativci, například Johnsonovi stále oddaná bývalá ministryně Nadine Dorriesová, která ve čtvrtek vydala knihu „Spiknutí. Politický atentát na Borise Johnsona“ (The Plot. The Political Assassination of Boris Johnson).

Dorriesová, mimo jiné i autorka románů s velmi nelichotivými kritikami, se v knize obouvá do nynějšího vedení Konzervativní strany, Sunaka nazývá „zbabělcem“ a „netalentovaným členem chlapecké kapely“, a vládu také viní z nízkých předvolebních preferencí, nikoliv Johnsona. Sunaka také považuje za strůjce Johnsonova pádu. Poté také urazila prakticky každého, kdo v Konzervativní straně něco znamená.

Občas se najdou řádky, které mají svou informační hodnotu, například že konzervativci nezvládali řešit obvinění ze zneužívání ze strany svých členů. Většina knihy je však sbírkou urážek a vyřizování účtů. Johnson však ze všeho vychází se ctí. „Ptáte se, jak mi je. Vře to ve mně. Jsem jako zvíře v kleci. Jsem svinutá mamba,“ říká na stránkách knihy. Zahořklý ale prý není, protože „z toho nikdy nic dobrého nekouká“. Tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží.