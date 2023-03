V Česku loni ubylo pěstitelů zeleniny, končí hlavně menší firmy

V České republice loni ukončilo činnost 13 pěstitelů tržní zeleniny a jejich počet se tak snížil na 354. Pěstební plocha se zeleninou klesla zhruba o 700 hektarů na 11 319 hektarů. Další úbytek farmářů zabývajících se tržní produkcí zeleniny lze kvůli rostoucím nákladům a problematické situaci na trhu očekávat i letos na jaře. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství a Zelinářské unie.

Mezi 13 pěstiteli tržní zeleniny, kteří loni ukončili činnosti, jsou především menší farmáři. Počty největších zemědělských podniků s produkcí zeleniny se nezměnily. Evidováno bylo 30 zemědělských firem hospodařících na více než 100 hektarech a 20 firem s plochou 50 až 100 hektarů. Nejvíce zelinářských podniků patřilo i loni mezi malé farmy s výměrou do deseti hektarů. V této kategorii bylo evidováno více než 200 pěstitelů zeleniny.

Většina polí se zeleninou loni připadla na velké pěstitele. Tři desítky největších podniků obhospodařovaly 6758 hektarů. "Větší pěstitelé jsou většinou specializovaní na produkci určitých druhů zeleniny, mají nakoupenou speciální mechanizaci. Někteří na svých farmách vybudovali moderní skladovací prostory a mají větší produktivitu práce," píše se v situační a výhledové zprávě obou institucí. Naopak drobní pěstitelé se zpravidla orientují na takzvaný prodej zeleniny ze dvora a na běžných a farmářských tržnicích. Některé větší farmy nabízejí část své produkce prostřednictvím farmářských prodejen.

Zelinářská unie upozornila, že letos může struktura pěstitelů zeleniny doznat dalších změn, hlavně v kategorii malých a středně velkých farmářů. Vliv na to bude mít loňský hospodářský výsledek zelinářů, vysoká inflace, situace na energetickém trhu i konflikt na Ukrajině, který má negativní dopad na dostupnost hnojiv a pracovní síly. Do rozhodování zelinářů se podle oborového sdružení promítne také míra pomoci státu.

Předsedkyně Zelinářské unie Monika Nebeská upozornila, že plocha, na které farmáři pěstují zeleninu, letos klesne o pět procent. Zemědělci totiž podle Nebeské mají problém získat za svou produkci adekvátní cenu. Podle unie to povede k větší závislosti na dovozu zeleniny ze zahraničí.

Tuzemská tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl loni podle předběžných údajů klesla o 7,6 procenta na 219 691 tun. O rok dřív byla 237 865 tun. Loňská úroda zeleniny byla podle Zelinářské unie průměrná a počasí pěstování zeleniny zpravidla přálo.