Saint-Gobain chystá největší akvizici za svou skoro čtyři století trvající historii

Na australském M&A trhu se schyluje k obří akvizici. Na tamního výrobce stavebních materiálů si dělají zálusk Francouzi.

Reklama

Francouzská společnost Saint-Gobain, která vyrábí stavební materiály, jedná o koupi australského konkurenta CSR za 4,3 miliardy australských dolarů (zhruba 66 miliard korun). Agentura Bloomberg v této souvislosti poukázala na konsolidaci stavebního průmyslu a připomněla, že odvětví přechází na ekologicky šetrnější materiály.

Nabídka devět australských dolarů za jednu akcii CSR představuje prémii 34 procent oproti ceně akcie po konci úterního obchodování. Případná transakce by byla dosud největší akvizicí francouzské firmy a druhou největší letošní transakcí v Austrálii, vyplývá z dat shromážděných Bloombergem. Saint-Gobain už si podle informovaných zdrojů zajistil financování transakce hotovostí a jejími ekvivalenty.

Po rekordním loňsku propad. Prodejci stavebnin řeší, jak přežít letošní pětinový propad trhu Zprávy z firem Největší prodejci stavebnin v Česku letos očekávají meziroční pokles tržeb až o pětinu. Důvodem je propad poptávky po stavebních materiálech v souvislosti s drahým financováním staveb a také pokračující pokles cen některých materiálů. Firmy počítají s tím, že budou muset v příštím rok přijít s řešením jak snížit nálady, ale zároveň se připravit na oživení trhu. Pro většinu společností byly loňské tržby za prodej a služby rekordní. ČTK Přečíst článek

Společnost Saint-Gobain byla založena v roce 1665 za vlády francouzského krále Ludvíka XIV. Z její dílny například pocházejí zrcadla v zámku ve Versailles. V současné době je jedním z největších světových dodavatelů stavebních materiálů, jako jsou sádrokartonové příčky, zvukově izolační materiály či sklo pro mrakodrapy.

Firma na svém webu uvádí, že působí v 75 zemích a zaměstnává 168 tisíc lidí. Kromě stavebních materiálů vyrábí také okna a díly pro automobilový průmysl i celý segment dopravy a dále produkty používané v dalších odvětvích, například ve zdravotnictví.

Akcie Saint-Gobain za poslední rok vzrostly o 28 procent a zvýšily tržní hodnotu francouzské společnosti na téměř 35 miliard eur. Dnes po oznámení klesly až o 1,8 procenta, posléze část ztrát smazaly.

Snížení DPH u stavebních prací nižší ceny bytů nepřinese, v oboru je moc nejistot Reality Snížení daně z přidané hodnoty u stavebních prací z 15 na 12 procent nebude mít výrazný vliv na cenu a odbyt stavebnin. Klíčový pro vývoj cen bude hlavně cena energií. Vyšší poptávka by mohla nastat ve druhé polovině roku, kdy by měly klesnout úrokové sazby u spotřebitelských a hypotečních úvěrů i inflace. Cena stavebních materiálů by v letošním roce měla spíše stagnovat, výkyvy cen by mohly v průběhu roku nastat maximálně v jednotkách procent a lišit se budou podle typu materiálu. Tvrdí to oslovení prodejci stavebnin. Kapacity obchodů jsou podle nich naplněné, trh by proto neměla ani nijak omezit pozastavená výroba ze strany některých českých cihlářů a ocelářů. ČTK Přečíst článek

Stavební společnosti jsou v poslední době pod drobnohledem, protože vyšší náklady na půjčky zatěžují realitní trhy v Evropě i ve Spojených státech, připomíná Bloomberg.

Společnost Adfords ze skupiny Saint-Gobain je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. Firma v Litomyšli existuje od roku 1950, dříve působila pod jménem Vertex. Od roku 1998 ji vlastní francouzská skupina.

Dřevostavby naberou výšku i v Česku. Ta přesáhne dosud limitní čtyři patra Reality Bariéra dvanácti metrů výšky, která nyní limituje dřevostavby v České republice, má od příštího roku padnout. Odborníci již přichystali nové normy a legislativu, která má umožnit jejich výstavbu až do 22,5 metrů, tedy více než čtyři patra. Michal Nosek Přečíst článek