Up! v Bratislavě končí. Nový nástupce nejlevnějšího modelu Volkswagenu bude nejdřív za tři roky

Německá automobilka Volkswagen definitivně končí s produkcí malých automobilů up!, které se vyráběly v jejím bratislavském závodě. Model up! byl nejlevnějším vozem v nabídce značky VW, zákazníci měli zájem především o jeho verzi e-up! s elektrickým pohonem. Nástupce modelu up! přijde na trh až po roce 2026 a bude se prodávat pouze jako elektromobil.

Reklama

„Výroba vozů up! a e-up! v bratislavské továrně Volkswagenu ve čtvrtém čtvrtletí končí,” sdělil dnes agentuře DPA mluvčí podniku. Šéf značky VW Thomas Schäfer to zdůvodnil novými pravidly pro kybernetickou bezpečnost, která začnou platit v polovině příštího roku. „Museli bychom vůz vybavit zcela novou elektronickou architekturou. To by prostě bylo příliš drahé,” dodal.

Volkswagen uvedl model up! na trh v roce 2011, v roce 2014 pak přišla verze e-up! s elektrickým pohonem. Obě varianty se vyráběly v bratislavské továrně. Loni souhrnná produkce obou verzí klesla na 33 000 vozů z více ne 75 000 v roce 2021, napsala DPA.

Volkswagen a Umicore postaví v Polsku závod na výrobu komponent pro baterie Zprávy z firem V Polsku se budou vyrábět komponenty baterií pro elektromobily Volkswagen. Nová továrna v polské Nise se má rozjet už v roce 2025, zatímco projekt gigafactory v Líních u Plzně zatím zůstává jen na papíře. ČTK Přečíst článek

Superb a Passat na Slovensku

Volkswagen Slovakia se na Slovensku řadí k největším zaměstnavatelům. Z montážních linek slovenského závodu automobilky sjíždějí také vozy Škoda Karoq, na konci letošního roku plánuje továrna zahájit sériovou výrobu modelů Škoda Superb a Volkswagen Passat.

Své závody na Slovensku mají kromě Volkswagenu také automobilky Kia, Jaguar Land Rover a Stellantis. K nim se v budoucnu zařadí švédská automobilka Volvo Cars, která loni v létě oznámila, že postaví na východě Slovenska továrnu na výrobu elektrických aut.

Škoda Auto si meziročně v celosvětovém odbytu polepšila téměř o 19 procent Zprávy z firem Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v srpnu meziročně zvýšil o 18,9 procenta na 65 tisíc vozů. Tempo růstu tak mírně zrychlilo z červencových 17,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Od ledna do srpna se odbyt Škody Auto meziročně zvýšil o 19,4 procenta na 569 100 vozů. ČTK Přečíst článek

Pavel Sovička z Panattoni: Slováci i Poláci vítězí miliardové zakázky častěji než my Reality Česko má stále obrovský potenciál být průmyslovým centrem Evropy. Zatím mu ale spíš miliardové investice utíkají, přebírají je okolní státy i kvůli systému územního plánování. A tuzemský průmyslový development nemůže konkurovat ani cenou. „Stavby jsou u nás dražší než například v Polsku hned z několika důvodů. Začíná to u pozemku, který může být v Polsku klidně i o polovinu levnější,“ říká Pavel Sovička, šéf největšího tuzemského průmyslového developera Panattoni. Petra Jansová Přečíst článek