Hotovo. TV Barrandov má nového majitele, Soukup si ponechal podíl

Podnikatel Jan Čermák plně ovládl společnost Empresa Media, která z 99 procent vlastní a provozuje TV Barrandov. Čermák, nebo jedna z jeho společností, získal od Jaromíra Soukupa zbývajících 50 procent Empresy. Vyplývá to z údajů Evidence skutečných majitelů. Podíl v mediální agentuře Médea si Soukup podle výpisu z evidence ponechal.

Kupní cena není známa. Čermák již od podzimu loňského roku v Emprese vlastnil poloviční podíl a zajišťoval provozní financování televize.

Soukup pro Deník N popřel, že by Čermák získal v Emprese 100 procent. „Říkám vám, jak to je, tedy 50/50. Je tam nějaký chybný zápis. To bude opraveno, počkejte do zítřka,“ sdělil redakci Deníku N. Soukup současně vyloučil, že by Čermák převzal jeho podíl v TV Barrandov bez jeho vědomí.

Čermák již dříve uvedl, že skupinu čeká reorganizace, stabilizace a ozdravení hodnotných aktiv, zejména televize a časopisů s tím, že cílem projektu je ve střednědobém horizontu prodej novému strategickému vlastníkovi.

Barrandov Televizní Studio získalo na konci letošního února tříměsíční ochranu před věřiteli, kterým v té době dlužilo 991 milionů korun. Následně v březnu soud schválil moratorium i pro firmu Media Master, která zajišťuje reklamu pro programy televize Barrandov.

Barrandov TS v současnosti vysílá televizní programy TV Barrandov, Krimi Barrandov a Kino Barrandov. Ty měly v dubnu podle měření Asociace televizních organizací podíl na sledovanosti 2,2 procenta mezi diváky staršími 15 let. Empresa Media vedle provozu Barrandov TS vydává časopisy Týden, Sedmička, Interview a Instinkt.

