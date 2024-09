Úleva pro Brno? Hydrologové zmírnili hodnotu průtoku při kulminaci Svratky a Svitavy

Dnešní večerní předpověď hydrologů zmírnila kulminaci Svratky i Svitavy před přítokem do Brna.

Zatímco Svratka ve Veverské Bítýšce měla přesáhnout hladinu pro extrémní povodeň, nynější prognóza hovoří o kulminaci na hladině třetího stupně povodňové aktivity. Hladina Svitavy v Bílovicích nad Svitavou sice třetí stupeň povodňové aktivity překoná, nedosáhne však úrovně extrémní povodně, vyplývá z aktuálních údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Večerní prognóza kalkuluje s nižším úhrnem srážek v obou povodích. Kulminace Svratky se předpokládá v neděli ve večerních hodinách na výšce hladiny 300 centimetrů, což odpovídá 115 metrům krychlovým za vteřinu. Ranní prognóza hovořila o 406 centimetrech. Druhého stupně povodňové aktivity má Svratka dosáhnout kolem půlnoci. Znamená to také, že přítok do Brněnské přehrady postupně převýší odtok, který od čtvrtečního odpoledne drží Povodí Moravy na 55 až 57 metrech krychlových za vteřinu.

Svitava překročila třetí stupeň

Svitava překročila první stupeň povodňové aktivity dnes odpoledne, v sobotu ráno by měla překonat druhý a odpoledne třetí stupeň. Ranní prognóza předpokládala kulminaci na 525 centimetrech, nynější hovoří o 480 v neděli odpoledne. S ohledem na průtok je to téměř o třetinu méně, než byl ranní předpoklad.

Průtok Svratky a Svitavy je důležitý pro obce na jih od Brna, kde se řeky stékají, zejména pro Židlochovice. Zatímco průtok Svratky v Brně lze regulovat pomocí Vírské a Brněnské přehrady, průtok Svitavy je téměř neregulovatelný, protože dvě menší přehradní nádrže jsou pouze na malých přítocích, tedy na Křetínce a Bělé.

