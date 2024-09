Povodně zasáhnou rozpočet. Stanjura zvažuje jeho změnu

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nevylučuje možnost novely zákona o státním rozpočtu na letošní rok kvůli škodám způsobeným povodněmi. Podle Stanjury bude záležet na celkové výši škod, odhaduje je v řádu desítek miliard korun. Debatu o případné úpravě letošního rozpočtu zahájí podle Stanjury vláda na dnešním večerním mimořádném zasedání.

Reklama

„Logicky nemůžeme mít v této chvíli vyčíslené veškeré škody na státním, krajském a obecním majetku. Ty škody budou obrovské, to je evidentní,“ řekl Stanjura. „Žádný státní rozpočet nemá dopředu alokované peníze v tak obrovském rozsahu,“ dodal. Nyní schválený státní rozpočet počítá se schodkem 252 miliard korun, v rezervě je ale podle Stanjury nyní jen kolem jedné miliardy korun.

„V řádu jednotek dnů budeme mít přesnější odhady, co se týče škod, a pak se rozhodneme,“ řekl ministr. Pokud by bylo třeba rozpočet novelizovat, chce Stanjura jednat s opozicí o rychlém schválení novely. Vláda bude podle ministra financí usilovat i o pokrytí části škod z evropských zdrojů, tyto peníze ale budou k dispozici až v delším časovém horizontu a pomoc bude akutní nyní.

Stanjura také řekl, že neočekává, že by povodně ovlivnily základní parametry, tedy příjmy, výdaje a saldo rozpočtu na příští rok. Očekává, že je vláda příští týden schválí v navržené podobě, takže schodek bude navržených 230 miliard korun. Podle ministra se ale může měnit struktura některých rozpočtových kapitol, když peníze budou třeba víc na opravy než na nové investice.

Reklama

Ministr financí prezidentovi parametry navrženého rozpočtu na příští rok představil, mluvil s ním i o vládních prioritách. „Z toho rozhovoru jsme nabyl dojmu, že ty priority tam vidí pan prezident stejně jako vláda,“ řekl.

OBRAZEM: Povodně mohou zachytit přehrady. Půda už je nasycená, Zprávy z firem Vysušená půda vstřebala velké množství vody, po vydatných deštích je už ale téměř nasycená a odtéká. Hlavní roli v zachycení povodní přebírají přehrady, uvedl dnes na síti X portál Intersucho. ČTK Přečíst článek

Kovanda: Povodně státní schodek nejspíš nezvýší, pomohou přebytkové místní rozpočty Názory Mohou mít nyní hrozící povodně zásadní dopad na českou ekonomiku a třeba i státní rozpočet? To je zatím, samozřejmě, předčasná otázka. Jednak je třeba doufat v co nejmenší škody, jednak je těžko odhadovat dopady děje, jehož celkovou intenzitu a rozsah působení ještě ani plně neznáme. Nicméně některé opatrné úvahy lze uskutečnit už nyní, a to díky historické zkušenosti. Lukáš Kovanda Přečíst článek