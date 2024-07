U Přerova vznikne obří průmyslová zóna. Vytvoří tisíce pracovních míst

Developerská společnost RC Europe rozšířila plánovanou průmyslovou a logistickou zónu u Přerova. Podle původního projektu v ní mělo vzniknout až 2500 pracovních míst, nyní by měla díky dalším pozemkům a hale nabídnout až 5000 pracovních pozic. Průmyslové zóna má být u Přerova vybudována do roku 2029. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD).

Developer RC Europe, který na ploše mezi areálem bývalých strojíren a přerovskou místní částí Henčlov plánuje stavbu průmyslových a logistických hal za tři miliardy, získal další pozemky naproti přes silnici spadající do katastru obce Troubky. Díky tomu mohl projekt rozšířit. „Ve výsledku tak na ploše téměř 120 tisíc metrů čtverečních vznikne jedna z nejmodernějších průmyslových zón v Česku, která nabídne dohromady až 5000 pracovních míst,“ řekl listu výkonný ředitel a jednatel firmy RC Europe Antonín Dillenz.

Zástupci RC Europe už podepsali s vedením Troubek smlouvu, ve které se obec zavázala ke změně územního plánu. „Týká se to pozemků o výměře přes 70 tisíc metrů čtverečních, na kterých chce RC Europe stavět výrobní a skladovací haly,“ uvedl starosta Troubek Martin Frgal. Troubky za to od developera dostanou finanční kompenzaci 40 milionů korun. „Je to největší částka, kterou kdy obec od soukromého investora za změnu územního plánu dostala,“ podotkl Dillenz.

Společnost RC Europe se pro Přerov rozhodla i kvůli blížícímu se dokončení posledního úseku dálnice D1, který povede v sousedství tohoto města a napojí ho na dálniční síť vedoucí do Polska, Rakouska a na Slovensko. O pronájem hal v nové průmyslové a logistické zóně v okrajové části Přerova se zajímá několik firem z Evropské unie a Spojených států. Do Přerova by díky této investici mohli zamířit například strojírenští a farmaceutičtí výrobci.

RC Europe je česká developerská a investiční společnost. Působí na mezinárodním trhu od roku 2005 a zabývá se hlavně stavbou a rekonstrukcí budov. Firma dokončila například projekty retailových parků, kancelářských a bytových budov. Společnost podniká v České republice, Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku. Například v Chorvatsku nyní staví největší halu v této zemi, která po dokončení nabídne více než 86 tisíc metrů čtverečních výrobních a skladových ploch.

