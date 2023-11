Miliardáři Tykač a Holeček budou podporovat CEVRO, cílem je vytvořit školu univerzitního typu

Soukromá vysoká škola CEVRO sídlící v Praze podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci a podpoře s novou nadací C-EDUCA, kterou založili podnikatelé Pavel Tykač a René Holeček. Cílem je transformace školy na vysokou školu univerzitního typu.

Reklama

„Tento proces potrvá několik let a celkové náklady mohou vystoupat k jedné miliardě korun,“ uvedl Tykač. Jeden ze zakladatelů školy, předseda její správní rady a někdejší ministr vnitra Ivan Langer, označil dohodu za jeden z nejvýznamnějších filantropických počinů ve vzdělávání v novodobé historii České republiky.

Cílem školy a nadace je vytvořit z CEVRO výběrovou vzdělávací instituci se silným vědecko-výzkumným potenciálem a intenzivní spoluprací s univerzitami v zahraničí. „Spolupráce umožní rozvoj již existujících bakalářských i magisterských studijních programů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, veřejného a soukromého práva, ekonomie a bezpečnosti a jejich rozšíření o nové, včetně doktorských studií,“ uvedl ředitel marketingu CEVRO Radek Ježdík.

Akademický sbor podle něj posílí další osobnosti a odborníci z veřejného i soukromého sektoru. Součástí dohody je také záměr vytvořit sociální stipendijní programy pro nadané studenty.

David Ondráčka: Duševní zdraví dětí a kolaps dětské psychiatrie Názory Poslední průzkumy ukazují, že nám v Česku obrovsky narostl problém s duševním zdravím dětí a dospívajících. V řadě krajů má vážné psychické problémy více než pětina dětí a nedostávají dostatečnou pomoc a péči. David Ondráčka Přečíst článek

Tykač ocenil, že může přispět k vytvoření univerzity, která vede své studenty ke kritickému myšlení a která se hlásí k hodnotám, které jsou i jemu blízké: svoboda, vláda práva, tržní ekonomika či liberální demokracie. Holeček uvedl, že budoucnost České republiky vidí v mladých vzdělaných lidech. Věří, že CEVRO se stane univerzitou pro studenty, kteří mají touhu na sobě pracovat a vzdělávat se.

Nadace C-EDUCA vznikla teprve ve středu 8. listopadu, uvedl server e15.cz. Předsedou správní rady se stal bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, šéfem dozorčí rady nadace je Josef Kotrba, někdejší šéf české Deloitte a nynější generální ředitel Českého plynárenského svazu.

CEVRO, založená v roce 2006, nyní nabízí vysokoškolské vzdělání v šesti bakalářských, šesti magisterských a v devíti postgraduálních programech, v nichž aktuálně studuje více než 800 studentů. Po svém vzniku používala název Vysoká škola CEVRO Institut, který se od letošního akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO.

Vyjednavač Pařík: Lidé by zabíjeli kvůli tomu, aby neztratili tvář. Při vyjednávání musíme zajistit, aby ji neztratili Leaders Jaké jsou šance ve vyjednávání míru na Ukrajině či v Izraeli? Proč je třeba zajistit, aby si protistrana mohla zachovat svou tvář a co ještě může ztratit Vladimír Putin nebo šéf Hamásu? A může se vyjednávání naučit opravdu každý? Pokud ano, co se tedy musíte naučit, abyste uměli vyjednávat úspěšně? To a mnohé další prozradil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz známý český vyjednavač a prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Věra Tůmová Přečíst článek

Tykač patří k nejbohatším Čechům. Ovládá skupinu Sev.en, která se v Evropě i zámoří věnuje těžbě surovin, výrobě elektrické energie či obchodu s komoditami. Společně se svou ženou Ivanou založili obecně prospěšnou společnost Women for Women, která iniciovala projekt dotovaných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin.

Holeček je majoritním akcionářem zbrojovky Colt CZ Group. V minulosti se podílel na privatizaci Třineckých železáren. Založil Nadaci Rodiny Holečkových, která podporuje české vzdělání a školství, zdravotnictví či vědu a výzkum.

Vzdělání podporují prostřednictvím svých nadací i další čeští finančníci a investoři. Například Zdeněk Bakala s manželkou Michaelou provozuje nadaci Bakala Foundation, rodina Kellnerových zase The Kellner Family Foundation.