Tři žaloby a 617 milionů. Dráhy chtějí po Škodě Transportation odškodnění za zpožděné dodávky

České dráhy se třemi žalobami domáhají zaplacení víc než 617 milionů korun jako smluvní pokuty za opožděné dodání vozů od společnosti Škoda Transportation. Soud bude posuzovat důvody zpoždění u tří zakázek v souhrnu za miliardy korun. Podle výrobce dodání vozů zpozdila omezení zavedená za pandemie koronaviru. Napsal to dnes server e15.cz, podle kterého se spor může táhnout několik let. Dopravce se soudil se Škodou Transportation kvůli dodávkám už dřív.

V novém sporu jde o objednávku 31 jednotek RegioPanter, 50 vozů Interjet a pět jednotek s označením Push Pull. Škoda Transportation se ke sporu nechtěla vyjádřit, server poukázal na komentář ve výroční zprávě společnosti za rok 2023. „Převážná část prodlení s dodávkou jednotek vznikla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost,“ napsala tam firma.

Mluvčí Českých drah Filip Medelský obecně uvedl, že dopravce uplatňuje smluvní sankce u dodavatelů při porušení smluvních závazků především u termínů dodávek. „Smluvní pokuty jsou zpravidla limitované deseti procenty celkové ceny zakázky. Pakliže nedojde k dohodě na uhrazení smluvních sankcí ze strany výrobců, brání České dráhy své zájmy soudní cestou,“ doplnil. Drahám podle něj vzniká finanční újma, protože kvůli nedodaným vozidlům čelí smluvním sankcím od objednavatelů dopravy.

Spory bude Obvodní soud pro Prahu 1 řešit odděleně. První jednání, které se týkalo žaloby za pozdní dodání Interjetů, soudkyně na konci ledna odložila naneurčito. Další soudní jednání je naplánované na příští týden. Pokud dopravce s výrobcem neuzavřou smírčí dohodu, definitivní výsledek sporu lze očekávat až v průběhu několika let, píše e15.cz.

Předchozí spor Českých drah a Škody Transportation uzavřel po zhruba deseti letech loni v listopadu Ústavní soud. Šlo v něm o objednávku 20 lokomotiv za zhruba 2,5 miliardy korun. České dráhy měly lokomotivy převzít v roce 2009, první stroje ale dostaly až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na inflační doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž v roce 2015 přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy korun. Dráhy se rozhodnutí arbitráže snažily zvrátit soudní cestou, ale neuspěly.

