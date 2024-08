Trest za blamáž s whisky. Soud poslal Trebitsch Holding do konkurzu, dluží miliony

Městský soud v Praze poslal do konkurzu firmu Trebitsch Holding, která prostřednictvím dceřiné společnosti Česká whisky nabízela investování do sudů s whisky. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které upozornily Lidové noviny (LN).

Soud zatím eviduje více než 50 věřitelů, kterým společnost dluží deset milionů korun. Věřitelé mají čas na přihlášení pohledávek do 16. října. Jediný člen představenstva Trebitsch Holding Ondřej Chládek na žádost LN o vyjádření nereagoval. Od počátku ale neschopnost splatit závazky popíral. Společnost má podle usnesení soudu možnost se proti vyhlášení konkurzu odvolat.

Insolvenční řízení bylo se společností Trebitsch Holding SE zahájeno 13. května. Podali ho dva z věřitelů. V roce 2020 si koupili destilát za více než 180 tisíc korun. Očekávali, že ho od nich společnost v roce 2023 zase odkoupí za více než 225 tisíc korun. I když se tak nestalo, dali podle informací uvedených v insolvenčním návrhu dlužníkovi ještě šanci a uzavřeli dodatek smlouvy, podle kterého měli o rok později místo 225 tisíc korun dostat takřka 248 tisíc korun. Ani to se ale nestalo.

Milionový dluh

„Z provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že dlužnice je v úpadku (…), neboť má nejméně 53 věřitelů, jimž dluží nejméně 9 980 220,84 korun s příslušenstvím, a není schopna své dluhy uhradit,“ uvedla soudkyně Zuzana Svobodová v písemném usnesení verdiktu.

Konkurz, kterému se jediný člen představenstva Trebitsch Holding a jediný jednatel dceřiné společnosti Česká whisky do poslední chvíle bránil, je zatím platný. Výrobce nemůže nakládat se svým majetkem, včetně sudů s tisíci litry destilátu.

Chládek na dotazy ohledně konkurzu nereagoval, již dříve tvrdil, že neschopnost firmy dostát investičním závazkům vůči klientům je jen dočasná, píšou LN.

Možným podvodem s investičním alkoholem se zabývají krajští kriminalisté na Vysočině, neboť společnost Česká whisky má sídlo v Třebíči. Podle kriminalistů je případ velmi rozsáhlý a neobvyklý. Na policii už se obrátily desítky poškozených. „Je to skupina investorů, která přichází oznámit, že přišla o obrovské peníze. Pak je ale druhá skupina lidí, která se obrací přímo na firmu a chce si ty sudy vyzvednout,“ řekla již v květnu mluvčí policie Dana Čírtková.

Při investování podle ní lidé zřejmě podcenili, jaké znalosti o nakládání s alkoholem je nutné mít. Policie prověřuje, zda byl záměr společnosti od začátku podvodný. Zabývá se také tím, jestli byl veškerý prodaný alkohol skutečně vyrobený.

Třebíčský výrobce whisky začal možnost investovat do sudů naplněných destilátem nabízet v roce 2020. Sliboval, že vložené peníze bude investorům ročně úročit osmi procenty. Podle Čírtkové dali jednotliví investoři společnosti statisíce korun. "Jakmile zjistili, že žádná výplata (úroků) nebude, tak se oznámení na policii množí," uvedla tehdy Čírtková.