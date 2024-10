Kozáková z CSG: Žena klidně může vést i firmu na výrobu munice. Jde jen o to, jestli chce

Skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada nepřestává expandovat. To přináší nové výzvy i pro oddělení lidských zdrojů, v jehož čele stojí Alena Kozáková. V rozhovoru vysvětluje, s jakými problémy se potýká český pracovní trh, co skupině pomohlo k odstranění nálepky zbrojaře, proč si vytvořila vlastní rozvojové programy pro manažery nebo jak se staví k otázkám diverzity.

V čem spočívá vaše CSG Leadership Akademie? Jak ta myšlenka vznikla?

S myšlenkou vrátit se zpět k vedení lidí a oživit si principy leadershipu přišel přímo majitel skupiny Michal Strnad. Bylo to někdy před rokem, když se začaly rozvíjet naše divize. S tím, jak se skupina rozrůstala i mimo hranice Česka a Slovenska, sílil důraz na jednotný přístup v otázkách vedení lidí. Cílem bylo vytvořit myšlenkovou základnu, v jejímž rámci si sjednotíme vnímání leadershipu a využijeme všechny schopnosti, znalosti a dovednosti našich generálních ředitelů. Nakonec jsme z výstupů postavili akademii skládající se z několika workshopů. Na začátku se všichni ředitelé potkali a rozdělili do týmů, ve kterých se následně věnovali určitým tématům, vedli diskuze a vyměňovali si zkušenosti. Do akademie jsme zahrnuli kolegy ze všech zemí, tedy nejen z Česka a Slovenska, ale také z Itálie, Španělska, Srbska, Velké Británie a Spojených států.

Akademií procházejí jen generální ředitelé?

V tuto chvíli ano. Když jsme nad tím přemýšleli, chtěli jsme jednotnou myšlenkovou základnu dostat nejprve mezi ně. Jedná se o ředitele jak divizí, tak i firem nebo naší servisní společnosti CSGM, protože všichni jsme spolu v úzkém kontaktu.

Je třeba něco, co vám na běžném manažerském vzdělání chybí? Něco, kvůli čemu jste si chtěli své lidi „dovzdělat“?

To je přesně to, co jsme si na začátku kladli jako zahajovací otázku. Řešili jsme, co přesně potřebujeme našim manažerům znovu připomenout, protože všichni samozřejmě prošli řadou kurzů, navíc každý den pracují s lidmi, řídí týmy a mají odpovědnost za svůj byznys. Takže by se asi dalo očekávat, že roli lídra dobře znají. Hlavním důvodem, proč jsme se do dalšího vzdělávání přece jen pustili, byla velká diverzita skupiny. Každá divize je jiná. Ať už je to Defence, Aerospace, Ammo+, Mobility nebo samotná divize Byznys projektů, každá vyžaduje specifický přístup k lidem. Navíc se vše může měnit i v čase. Příkladem je těžké období, kterým procházela divize Defence ovlivněná válečným konfliktem na Ukrajině. Generální ředitelé firem tady museli rychle reagovat na poptávku a zadání. Situace si žádala, aby zvolili třeba i úplně jinou komunikaci s lidmi než obvykle. A přesně to je umění situačního leadershipu, které si v rámci skupiny potřebujeme osvojit.

Jak budete s akademií dál pracovat?

Teď nás čeká zakončení a vyhodnocení aktuálního ročníku. Pokud bude feedback pozitivní, rádi bychom principy využili i pro další běh, kde se zaměříme na manažery pracující v úrovních pod generálními řediteli. Samozřejmě je otázka, jak to všechno skloubíme s akvizicemi a dalšími úkoly, které nás čekají v příštím roce.

Akademie není vašim jediným rozvojovým programem, je to tak?

Přesně tak, máme ještě Talent program určený pro střední a nižší management, tedy pro ty zaměstnance, na kterých stojí určité klíčové procesy, ať už je to výroba, výzkum a vývoj, technické úseky, HR, IT, právní útvary a podobně. Do programu máme nominované zaměstnance z různých firem CSG, včetně těch zahraničních. Zatím se přihlásily firmy z Itálie a Srbska, ale následující rok už čekáme i zapojení firem z dalších zemí.

Nebojíte se, že si „vychováte“ nové manažery, kteří potom odejdou za prací jinam?

S tím musíme tak trochu počítat, byť samozřejmě neradi. Jsme zastánci toho, že lidem kromě vzdělání chceme poskytnout i jistotu a stabilitu v jejich pozici. Toho se snažíme dosáhnout mnoha způsoby. Například generální ředitelé jsou v úzkém kontaktu s majitelem skupiny a mají možnost se s ním v průběhu roku osobně setkávat. Vidíme, že to generální ředitelé oceňují, dává jim to pocit významné sounáležitosti se skupinou, což je důležité.

A účastníci Talent programu u vás obvykle zůstávají?

Musím říct, že i v tomto ohledu se nám velmi daří a absolventi zůstávají, byť samozřejmě ne ze sta procent. Někdy se stává, že jim nabídneme relokaci a pokud je to pohyb ve skupině, je to pro nás skvělá zpráva. Obecně se je snažíme motivovat, aby se po absolvování programu ucházeli o vyšší pozice.

Hodně se teď řeší klesající zájem o technické obory, přičemž vy v těchto oblastech musíte obsadit obrovské množství pozic. Pociťujete akutní nedostatek pracovních sil?

Když to vezmu z pohledu top manažerů, myslím, že se našemu strategickému náboru daří oslovovat velmi kvalitní kandidáty – ať už z českého, nebo zahraničního trhu práce. Pokud bych ovšem měla vycházet ze zkušeností HR ředitelů jednotlivých firem, tam už je bohužel nedostatek technicky zdatných manažerů i dalších specialistů evidentní. Naše firmy tak musí hledat všechny cesty k tomu, aby odborníky z trhu práce získávaly. Proto spolupracujeme se středními i vysokými školami, uzavíráme s nimi partnerské smlouvy. Také je důležité studenty povzbuzovat, aby vůbec do technický oborů šli, což je jedna z našich dalších aktivit.

Dokázala byste říct, jaké pozice nebo obory je aktuálně nejtěžší obsadit?

Z pohledu momentální zkušenosti je klíčová informační bezpečnost, protože to je oblast, kterou v současné době řeší všechny firmy. Další klíčové profese a oblasti se liší podle zaměření jednotlivých divizí. Například divize Aerospace hledá odborníky pro letecký byznys a řízení letového provozu. Také tam je potřeba hodně lidí do výzkumu a vývoje, bez kterého se například klíčový radarový byznys neobejde. V neposlední řadě jsou stále velmi potřební lidé do oblasti výroby. Jsme pyšní na našich více než třicet výrobních závodů, které mají své produkty a snaží se je dále inovovat. Je to o úzké spolupráci lidí v nákupu, technického zadání a výroby, kterou potřebujeme v každém našem závodě posilovat. Hledáme především lidi znalé štíhlé výroby a všech metod, které nám pomohou odstranit plýtvání všeho druhu a umožní investovat do produktivních a efektivních procesů. V neposlední řadě je to oblast strategického nákupu, kde stále často narážíme na situace, že si lidi musíme sami „vychovat“ a naučit je, jak efektivně vyjednávat s dodavateli.

Vzhledem k situaci na trhu je to často boj o ty nejlepší. Daří se vám „porážet“ konkurenční firmy? Mění se vnímání skupiny, která měla dlouho v mnoha očích nálepku zbrojaře?

Na toto téma jsme vedli hodně diskuzí a osobně jsem přesvědčená, že změna našeho přístupu pomohla. Většina lidí musí vidět naši obrovskou přeměnu ve firmu, která se chová jako ochránce lidského zdraví, života a nejdůležitějších hodnot. Vše se projevilo se vznikem válečného konfliktu, kdy se ukázalo, jak důležitá byla připravenost naší skupiny a schopnost pomoci v těch nejtěžších momentech. Od kolegů z náboru vím, že dostávají spousty zajímavých životopisů od lidí, kteří by nás donedávna možná vůbec neoslovili. Teď si nás začínají více spojovat i s našimi dalšími produkty a za to jsme moc rádi. Boj o zkušené a kvalifikované lidi je jasný a samozřejmě tu vždy bude, protože všechny firmy hledají znalé lidi. Vždy je to o tom, kdo je v daný moment nejvíc atraktivní. Takže klademe důraz i na benefity, které se snažíme stavět co možná nejatraktivněji. Aby to s trochou nadsázky nebylo jen o stravenkách.

Pokud jde o vysoký management, často se mluví o roli mužů a žen. Jak to vnímáte dnes? Myslíte si, že už se situace zlepšila a ženy mají dveře k vysokým pozicím otevřené?

Asi záleží na tom, o jaký obor se jedná a jak firma samotná uvažuje o svém rozvoji. V některých oborech je to možná trochu těžší, ale pro mě platí, že kdo dokáže skloubit práci mužů a žen ve prospěch firmy, to je pro mě vítěz. Protože ať je to jak chce, ženy dokáží v mužských týmech zázraky. Už jenom tím, že tam vnesou ženský prvek a možná i trochu víc empatie a citu pro detail. Já se nepovažuji za feministku – a jsem přesvědčená, že výkonnější jsou týmy, v nichž jsou zastoupeny jak ženy, tak i muži. Potom je to pouze o schopnostech vzájemně se vnímat, naslouchat si a spolupracovat. Ráda používám slovní spojení „pokorná agresivita“ a s tou se skutečně dostanete mnohem dál než s přístupem zaměřeným jen na výkon. Obecně si myslím, že se situace zlepšuje a ženy zastávají i velmi významné pozice, ale vždy je to také tom, jestli žena vůbec chce.

Často je to ale i o překážkách, řeší se třeba rodičovská dovolená a nedostatečná podpora zkrácených úvazků…

Nepochybně, to je velmi důležité. A je to také jeden z důvodů, proč teď naše skupina pracuje na projektech a programech související s diverzitou, inkluzí a flexibilitou. V těchto třech oblastech vidíme velký prostor pro zlepšení a větší uplatnění žen, protože všichni samozřejmě chceme, aby se ženy mohly věnovat nejen práci, ale také rodině a dětem. Naprosto souhlasím s tím, že bez adekvátních podmínek to nejde. A pokud se nám vše podaří hezky nastavit, můžeme oslovit více žen, které by potom v našich společnostech stoupaly do manažerských rolí. I když myslím, že už dnes si v tomto ohledu nemůžeme stěžovat. Velká většina našich firem má ve svých top managementech ženy.

Některé z vašich firem ženy přímo vedou…

Přesně tak, třeba VOP Nováky vede Zuzana Helbichová, která je významnou reprezentantkou firmy, a to i v tak pro ženy netradičním oboru, jako je výroba munice. Generální ředitelku – Renatu Červenák Nývltovou – pak máme ve společnosti Elton hodinářská, což je další úspěšný manažerský příběh.

Alena Kozáková Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, následně pokračovala studiem manažerských dovedností na Nottingham Trent University při VUT v Brně. Předchozí pracovní zkušenosti získávala ve Vagonce Studénka nebo v Iveco Czech Republic (dříve Karosa). Dnes je ředitelkou pro lidské zdroje ve skupině Czechoslovak Group a oblast HR vede v celkem sedmi zemích.