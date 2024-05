Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v hlavním městě

UBM Development Czechia staví v pražských Řeporyjích projekt Timber Praha, bydlení s dobrou energií. Tyto první dřevěné vícepodlažní bytové domy v hlavním městě realizuje společnost s ekologickou certifikací BREEAM Excellent a energetickým průkazem v nejúspornější kategorii A.

Reklama

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikosti od 39 m² do 110 m². Ke každému bytu je k dispozici vlastní sklep, parkovací stání v podzemních garážích a balkón, terasa nebo předzahrádka. Zájemcům nyní UBM nabízí dotovanou hypotéku ve výši 2,89 % na dva roky.

„Přinášíme na trh bydlení s dobrou energií, neboť dřevo má jakožto přírodní materiál pozitivní vliv na lidskou psychiku. Velkou výhodou těchto ekologických dřevostaveb je také minimální uhlíková stopa,“ říká Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia.

Mezi energeticky úsporné prvky projektu patří tepelná čerpadla země-voda, geotermální vrty a exteriérové žaluzie. Na střechách jsou umístěny fotovoltaické panely. Všechny byty mají podlahové vytápění, které v létě zastává též funkci chlazení. Systém Smart Home slouží pro ovládání videotelefonu, regulaci vytápění a chlazení či měření spotřeb energií.

Stromy zachycují oxid uhličitý z atmosféry již během svého růstu a dřevo použité jako stavební materiál v sobě uhlík dlouhodobě uchovává. U projektu Timber Praha, který UBM staví z kvalitního smrkového a modřínového dřeva, došlo ve srovnání s tradiční stavbou ke snížení emisí oxidu uhličitého až o 60 %.

Arcus City – v blízkosti přírody i na dosah centra města

Timber Praha je součástí rezidenčního projektu Arcus City na pomezí Stodůlek a Řeporyjí. Novou čtvrť charakterizuje klidná rodinná atmosféra, kterou umocňuje příroda v okolí. Na příjemné procházky lze vyrazit do nedalekého Prokopského a Dalejského údolí nebo do bioparku Řepora. V okolí jsou cyklistické stezky, dětská hřiště. V současné době pokračují práce na druhé etapě se 63 byty o dispozicích 1+kk až 4+kk.

Astrid Garden – energeticky úsporné bydlení v centru Prahy

Elegantní a nadčasové byty realizuje UBM také v Praze 7 - Holešovicích. Projekt Astrid Garden nabízí jednotky o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikostech od 29,5 do 107 m². Komplex sedmi novostaveb a jedné rekonstruované původní budovy z počátku 20. století zahrnuje v souladu s názvem zeleň přinášející benefity jak pro rezidenty, tak pro životní prostředí. Vedle privátních zahrad a střešních teras je k dispozici bohatě osázený uzavřený vnitroblok.

Oba projekty realizuje UBM s ekologickou certifikací BREEAM. Také u těchto projektů poskytuje dotovanou hypotéku na dva roky ve výši 2,99 % na všechny volné byty v projektu Arcus City a byty 1+kk a 2+kk v projektu Astrid Garden.

Pro zájemce budou k dispozici vzorové byty. Všechny byty jsou k nastěhování v roce 2024.

Nižší cena i rychlejší výstavba. I díky tomu si dřevostavby loni udržely zájem trhu Reality Poptávka po dřevostavbách zůstala loni v ČR meziročně stabilní, a to navzdory tomu, že stavební produkce klesala. Důvodem je, že se dřevostavby staví několikanásobně rychleji než tradiční stavby z cihel a oceli, a tím pádem je neovlivnil loňský nárůst cen stavebních materiálů a prací. Stagnovaly také průměrné ceny dřevěných hrubých staveb, zvedly se naopak ceny dřevěných staveb na klíč. Oproti předešlým rokům se loni zvýšil také zájem o stavbu veřejných budov ze dřeva. Tvrdí to ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Lenka Trandová. ČTK Přečíst článek

Dřevostavby naberou výšku i v Česku. Ta přesáhne dosud limitní čtyři patra Reality Bariéra dvanácti metrů výšky, která nyní limituje dřevostavby v České republice, má od příštího roku padnout. Odborníci již přichystali nové normy a legislativu, která má umožnit jejich výstavbu až do 22,5 metrů, tedy více než čtyři patra. Michal Nosek Přečíst článek

Hypotéka na dřevostavbu má svá specifika. Co byste měli vědět Zprávy z firem Dům na klíč, který stojí do pár dnů. To je kouzlo dřevostaveb, které se na sebe poutají pozornost stále více Čechů. Jejich výstavba má však i svá úskalí. To hlavní tkví ve financování takové stavby. Hypotéka na dřevostavbu se liší od té klasické na zděný dům. Jak na financování dřevostavby radí expert fintech startupu Hyponamíru.cz. Zlaťák Přečíst článek