Temelín v noci neplánovaně odpojil svůj druhý blok kvůli chvění turbíny

Jaderná elektrárna Temelín v noci na několik hodin odpojila neplánovaně svůj druhý blok. Příčinou bylo chvění turbíny. Nyní je reaktor přibližně na 55 procentech výkonu. Na plný výkon by se měl dostat ještě během dneška, řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták.

„V noci byl výkon reaktoru snížen na přibližně 40 procent. Šlo o cílený preventivní krok z důvodu ochrany turbíny před zvýšeným chvěním, kdy byl generátor na několik hodin odpojen od přenosové soustavy. Po provedených kontrolách jsme ještě dnes dopoledne blok připojili k přenosové soustavě,” uvedl mluvčí. Dodal, že odpojení se nedotklo dodávek elektřiny.

