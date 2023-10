Televize Nova pro příští rok zdraží reklamu průměrně o 18 procent, nejvýrazněji za dekádu

Televizní skupina Nova počítá ve své obchodní politice pro rok 2024 se zvýšením ceny za reklamní prostor v průměru o 18 procent, uvedl server Mediaguru, kterému to potvrdil obchodní ředitel skupiny Jan Ulrych. Dvouciferný růst ceny pro příští rok naznačil dřív také Vladimír Pořízek, obchodní ředitel zastupitelství Media Club, které patří televizní skupině Prima.

„Vzhledem k rostoucí poptávce po komerčním prostoru a zároveň vyšším nákladům při výrobě pořadů jsme nuceni zvýšit průměrnou cenu pro klienty v roce 2024 o 18 procent,“ cituje Ulrycha Mediaguru. Podle serveru to bude nejvýraznější zvýšení ceny v posledních více než deseti letech. Nova bude dál reklamní prostor primárně prodávat na cílovou skupinu 15 až 54 let.

Nově skupina Nova zavede desetiprocentní příplatky za umístění reklamy ve svých premiérových pořadech a také za pozdní objednávky přijaté více než deset pracovních dní po vydání programu, píše server. „Velká část našich dlouhodobě spolupracujících klientů využila možnost uzavřít spolupráci pro příští rok za výhodnějších cenových podmínek na aktuálních parametrech roku 2023 před spuštěním naší nové obchodní politiky,“ doplnil Ulrych.

Pořízek serveru Mediaguru v červnu řekl, že komerční televize musejí reklamu zdražit, pokud budou chtít z trhu získat alespoň stejné peníze jako dosud. Poukázal na inflaci, která televizím zvyšuje náklady. „Proto by naše reálná inflace měla být nad 20 procenty. Otázkou je, zdali je to reálné a zdali budou klienti takovou inflaci akceptovat. Obávám se, že ne v jednom roce a bude nutné ji rozložit, nicméně dvouciferná inflace někde k 15 procentům bude zcela určitě,“ podotkl.

Skupina Prima měla podle dosud posledního měření ATO-Nielsen letos v září největší sledovanost ve skupině diváků od 15 let. V užších věkových vymezeních diváků 15 až 54 let a 15 až 69 let byla nejsilnější Nova. Veřejnoprávní Česká televize byla ve všech třech věkových vymezeních třetí, uvedl Mediaguru.