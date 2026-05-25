Tak už nejen Francouzi. O Explosii mají zájem i tři české firmy, řekl Babiš
O možném prodeji státní Explosie se rozjíždí politicky citlivá debata. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o pardubického výrobce výbušnin mají zájem tři velké české firmy. Zároveň tvrdí, že stát by si případný prodej pojistil tak, aby neohrozil strategické zájmy Česka.
O případný nákup pardubické společnosti Explosia by měly zájem tři české firmy. Pokud by vláda rozhodla o jejím prodeji, zajistila by, že kupující nebude vystupovat proti strategickým zájmům Česka, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah.
Babiš o možném prodeji Explosie začal mluvit minulý týden po návštěvě tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin. Na počátku zmínil možný zájem Francie o podnik, dnes řekl, že by kupujícím mohl být spíš český subjekt. „Pak se ozvaly všechny firmy, jsou to obrovské firmy, tři obrovské firmy, které o to budou mít obrovský zájem,“ řekl premiér.
Zdůraznil, že u případného prodeje by si vláda v prodejní smlouvě pojistila bezpečnostní rizika. „Nemohlo by se stát, že by firmu koupil někdo, kdo by měl úmysly v rozporu se strategií České republiky,“ řekl Babiš.
Možný prodej Explosie kritizovaly opoziční strany. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě a k posilování obranných kapacit v Evropě.
Babišova kritika
Babiš kritizoval, že Explosia na rozdíl od jiných státních společností nepřináší významné prostředky do státního rozpočtu. Podle něj se to nezmění ani v budoucnu. „U Explosie žádné peníze nebudeme mít, protože Explosia investuje všechny volné prostředky,“ řekl premiér.
Problematicky vnímá také to, že dosud Explosia neměla uzavřenou smlouvu o spolupráci s Armádou ČR. Vyjádřil přání, aby pardubická společnost dodávala náplně do munice pro tanky Leopard, které armáda nakupuje.
Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
