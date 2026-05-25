Tak už nejen Francouzi. O Explosii mají zájem i tři české firmy, řekl Babiš

ČTK
O možném prodeji státní Explosie se rozjíždí politicky citlivá debata. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o pardubického výrobce výbušnin mají zájem tři velké české firmy. Zároveň tvrdí, že stát by si případný prodej pojistil tak, aby neohrozil strategické zájmy Česka.

O případný nákup pardubické společnosti Explosia by měly zájem tři české firmy. Pokud by vláda rozhodla o jejím prodeji, zajistila by, že kupující nebude vystupovat proti strategickým zájmům Česka, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah.

Babiš o možném prodeji Explosie začal mluvit minulý týden po návštěvě tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin. Na počátku zmínil možný zájem Francie o podnik, dnes řekl, že by kupujícím mohl být spíš český subjekt. „Pak se ozvaly všechny firmy, jsou to obrovské firmy, tři obrovské firmy, které o to budou mít obrovský zájem,“ řekl premiér.

Zdůraznil, že u případného prodeje by si vláda v prodejní smlouvě pojistila bezpečnostní rizika. „Nemohlo by se stát, že by firmu koupil někdo, kdo by měl úmysly v rozporu se strategií České republiky,“ řekl Babiš.

Možný prodej Explosie kritizovaly opoziční strany. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě a k posilování obranných kapacit v Evropě.

Babišova kritika

Babiš kritizoval, že Explosia na rozdíl od jiných státních společností nepřináší významné prostředky do státního rozpočtu. Podle něj se to nezmění ani v budoucnu. „U Explosie žádné peníze nebudeme mít, protože Explosia investuje všechny volné prostředky,“ řekl premiér.

Problematicky vnímá také to, že dosud Explosia neměla uzavřenou smlouvu o spolupráci s Armádou ČR. Vyjádřil přání, aby pardubická společnost dodávala náplně do munice pro tanky Leopard, které armáda nakupuje.

Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.

Financování České televize a Českého rozhlasu čeká další politický střet. Skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO navrhla rozšířit okruh lidí a firem, kteří by nemuseli platit televizní a rozhlasový poplatek.

Nově by poplatky neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Osvobození by se mělo rozšířit také na podnikatele a firmy do 50 zaměstnanců místo současných 24 pracovníků. Podle odhadu předkladatelů by Česká televize a Český rozhlas přišly o stamiliony korun.

6 fotografií v galerii

Autoři novely v důvodové zprávě uvádějí, že hranici 75 let zvolili kvůli tomu, že jde o skupinu lidí se zvýšenou zdravotní, sociální a ekonomickou zranitelností. Senioři by se zároveň mohli rozhodnout, že budou poplatky dál platit dobrovolně, pokud by se z evidence neodhlásili.

Novela počítá také s osvobozením držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. Cílem je podle předkladatelů zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin a snížit jejich finanční zatížení.

Kritika opozice

Návrh ale okamžitě vyvolal kritiku opozice. Někdejší ministr kultury Martin Baxa z ODS ho označil za další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Na síti X upozornil, že stamilionový výpadek příjmů by mohl přijít prakticky ze dne na den.

„Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií,“ napsal Baxa.

Předseda STAN Vít Rakušan mluví o snaze vládní koalice dostat média veřejné služby pod okamžitý tlak. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. „Může to obě média dostat do insolvence. Zášť politiků Babišovy vládní koalice proti veřejnoprávním médiím musí být opravdu silná, když navrhují takto bezprecedentní a brutální kroky,“ sdělil Rakušan prostřednictvím mluvčí STAN.

Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 korun. Česká televize má letos z poplatků naplánované příjmy 6,7 miliardy korun, Český rozhlas téměř 2,5 miliardy.

Předkladatelé tvrdí, že novela by neměla veřejnoprávním médiím způsobit větší výpadek, než kolik jim přineslo loňské zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Podle zdůvodnění návrh nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby.

Do sporu ale vstupuje i širší vládní plán. Kabinet chce převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby dostal více než 300 připomínek a zabývat se jím má koaliční rada.

Podle záměru by Česká televize měla příští rok hospodařit s 5,74 miliardy korun, zatímco letos má rozpočet 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.

Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Varují před zestátněním, omezením nezávislosti veřejnoprávních médií i dalším zadlužováním státu. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu už v dubnu vstoupili do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.

Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.

Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.

O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.

Floristky v panice

Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.

Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.

Zpožděné mzdy

Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.

Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.

Frustrované květinářky

Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.

Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.

Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.

Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.

