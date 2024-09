Co všechno můžete vložit do svěřenského fondu? Odpovídají právníci

První po-prázdninový díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners, přináší náhled do světa svěřenských fondů. Ty se v poslední době těší stále větší popularitě.

Martin Frolík se svým hostem, Zuzanou Koudelovou, advokátkou advokátní kanceláře PRK Partners a specialistkou na korporační právo, nemovitosti a stavebnictví, probere jak teoretickou koncepci tohoto institutu, tak praktickou stránku jeho zakládání. Mimo jiné se dozvíte, co může být předmětem vkladu nebo kde nalézt veřejně přístupné údaje o svěřenském fondu a osobách s ním spjatých.

Ve druhé části podcastu advokátka Kristýna Faltýnková přináší přehled novinek z legislativy a judikatury. Zmíní návrh nařízení vlády o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2025 a 2026; návrh zákona o určení zástupců vybraných subjektů za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení; návrh novely školského zákona, která má přinést relativně mnoho změn, a to například kritérium minimální velikosti školy pro obce, inovace v oblasti maturitní zkoušky nebo například pozici učitele-metodika; a návrh novely insolvenčního zákona, kterou se například zkracuje doba oddlužení pro všechny fyzické osoby na 3 roky.

Co se týče judikatury, řeč bude o rozhodnutí Nejvyššho správního soudu (č. j. 8 As 33/2024-76), které se zabývá podmínkami vydání předběžného opatření ve veřejných zakázkách. Na závěr si připomeneme tři rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), přičemž první (sp. zn. III. ÚS 679/24) se zabývá otázkou dovoleného způsobu zajištění spotřebitelského úvěru podílem v bytovém družstvu. Následuje rozhodnutí (sp. zn. II. ÚS 1519/24), ve kterém ÚS deklaroval, že odepření doznání odsouzeným samo o sobě nevylučuje zákonnou podmínku podmíněného propuštění, a to podmínku polepšení; a poslední rozhodnutí ÚS (sp. zn. I. ÚS 1661/24) se týká aplikace tzv. blanketních opravných prostředků v trestním řízení.

Aktuální díl podcastu Právo k Ranní Kávě najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

