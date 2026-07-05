Schůzka Strnada s Okamurou překvapila Foldynu. Budu chtít vysvětlení, říká
Schůzka šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařské skupiny CSG Michalem Strnadem překvapila i poslance SPD Jaroslava Foldynu. Setkání označil za neobvyklé a chce k němu podrobné vysvětlení.
Poslance SPD Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Michalem Strnadem v dolní komoře. V diskusi na webu Moravec.cz dnes Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace.
„Věřím v jednu věc, že pan předseda nám všechny ty věci ozřejmí a vysvětlí. Musím zvednout obočí, musím přemýšlet,“ řekl Foldyna ke schůzce, o které informoval Deník N. Poslanec SPD ale soudí, že setkání vysvětlitelné je.
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Zdvořilostní schůzka
Okamurova mluvčí Lenka Čejková Deníku N řekla, že šlo o zdvořilostní schůzku. Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že Strnadův pracovní program komentovat nebude. „Obecně ale platí, že se v rámci své role setkává s představiteli státní správy i politické reprezentace napříč politickým spektrem,“ sdělil Deníku N.
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Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině na obranu proti ruské vojenské invazi. Současný premiér Andrej Babiš ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval a mluvil o jejím převedení pod Severoatlantickou alianci. SPD volala po ukončení muniční iniciativy. Nynější kabinet ji nakonec zachoval, Česko už do ní ale nepřispívá.
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