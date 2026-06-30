Strnadova CSG láká manažery světových zbrojovek. Přicházejí lidé z Rheinmetallu i Raytheonu
Strnadova CSG už není jen středoevropskou průmyslovou skupinou. Po zahraničních akvizicích a vstupu na burzu láká manažery z Rheinmetallu, Northropu Grumman, Raytheonu, BAE Systems či J.P. Morgan a buduje řízení odpovídající globálním ambicím.
Ještě před několika lety byla Czechoslovak Group hlavně českou a slovenskou průmyslovou skupinou. Dnes do ní přicházejí manažeři z firem jako Rheinmetall, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems, General Dynamics, Kongsberg nebo J.P. Morgan. Skupinu Michala Strnada změnila série zahraničních akvizic, rychlý růst i lednový vstup na burzu.
CSG v posledních letech koupila španělskou FMG, italskou Fiocchi i americkou skupinu The Kinetic Group. Z regionální skupiny se tak stal významný hráč obranného průmyslu s více než 14 tisíci zaměstnanci a výrobními závody v Evropě, Spojených státech i Asii.
„Lidi přitahuje především možnost něco skutečně vybudovat. Ve velkých korporacích bývá role manažera často o správě existujícího systému. U nás mohou špičkoví odborníci z celého světa rychle realizovat své nápady a přímo ovlivňovat směřování skupiny,“ říká většinový majitel a předseda představenstva CSG Michal Strnad.
Zbrojařské akcie po letech prudkého růstu narazily. Investoři vybírají zisky, přeceňují drahé valuace a čekají, zda se politické sliby o vyšších výdajích na obranu skutečně promění v zakázky. Další směr trhu určí hlavně Ukrajina, nové kontrakty a summit NATO v Ankaře.
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Trhy
Zbrojařské akcie po letech prudkého růstu narazily. Investoři vybírají zisky, přeceňují drahé valuace a čekají, zda se politické sliby o vyšších výdajích na obranu skutečně promění v zakázky. Další směr trhu určí hlavně Ukrajina, nové kontrakty a summit NATO v Ankaře.
Podle členky představenstva a personální ředitelky CSG Aleny Kozákové je změna patrná i při náboru. Zatímco před pěti lety skupina kandidátům vysvětlovala, proč by měli věnovat pozornost firmě s československými kořeny, dnes jedná s lidmi z největších světových zbrojařských společností, kteří vývoj CSG sami sledují.
Vstup na burzu jako zlomový bod
Významným zlomem byl podle firmy vstup na burzu v lednu 2026. IPO zvýšilo mezinárodní viditelnost skupiny a posílilo její důvěryhodnost vůči manažerům z globálních korporací i kapitálovým trhům. Podle Kozákové pro část kandidátů znamenalo potvrzení, že CSG dosáhla velikosti a úrovně řízení srovnatelné s velkými světovými hráči.
Růst skupiny se projevuje i vznikem nových manažerských pozic. Od dubna je Group Chief Strategy Officerem Thomas Berge Nielsen, který do CSG přišel po více než deseti letech v Rheinmetallu, kde vedl mezinárodní obchodní aktivity a strategii. Předtím působil také v Kongsberg Defence & Aerospace.
Další výraznou posilou je Australan Ben Hudson, který se v červnu stal generálním ředitelem divize CSG Land Systems a zároveň technologickým ředitelem skupiny. Do CSG přišel ze společnosti Hanwha, dříve zastával vrcholové manažerské pozice ve firmách Rheinmetall, BAE Systems a General Dynamics European Land Systems. Před byznysovou kariérou sloužil jako důstojník australské armády.
Czechoslovak Group
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Hudson má zkušenosti s programy v pozemní, vzdušné, námořní, vesmírné i kybernetické oblasti obrany. Podílel se také na vývoji a zavádění high-tech systémů pro země NATO a jejich spojence. Podle něj chce CSG nejen reagovat na vývoj trhu, ale aktivně spoluutvářet budoucnost evropského obranného průmyslu.
Rostoucí význam Spojených států pro skupinu ukazuje červnový příchod Davida Jacobse do funkce prezidenta CSG Defense North America. Jacobs strávil téměř patnáct let ve společnostech Northrop Grumman a Raytheon, kde se věnoval strategii, akvizicím a rozvoji obranných aktivit. Na CSG podle svých slov oceňuje zejména přímočaré rozhodování a ambici globálního růstu.
Zahraniční manažeři neposilují jen centrálu, ale i jednotlivé firmy skupiny. Do Excalibur Army v květnu nastoupil Matthew Harvey jako obchodní ředitel. Britský manažer má více než dvacet let zkušeností z obranného a leteckého průmyslu, které získal ve společnostech BAE Systems, Leonardo a Marshall Aerospace & Defence Group. Podílel se na zakázkách v hodnotě stovek milionů liber.
V lednu se generálním ředitelem společnosti Tatra Export stal Tom Winney, který dříve působil ve firmách KNDS, Rheinmetall/BAE Systems Land a BAE Systems. Během kariéry vedl obchodní kampaně v desítkách zemí a spolupracoval na programech v hodnotě miliard liber.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Významnou posilou skupiny Fiocchi se začátkem roku stal také Alexander Rüstig, který dříve vedl německou muniční společnost RWS a zastával vrcholové manažerské pozice ve Schaeffleru. CSG ho podle jeho slov přesvědčila dlouhodobou vizí a ochotou investovat do výroby, technologií i lidí.
Vstup na burzu si vyžádal také novou roli pro komunikaci s investory a kapitálovým trhem. Od konce minulého roku ji zastává Peter Russell, který má zkušenosti z veřejně obchodovaných firem Avast a Rentokil Initial a dříve pracoval v investiční bance J.P. Morgan. Na CSG ho podle jeho slov zaujala kombinace rychle rostoucího byznysu, silného cash flow, dlouhodobé vlastnické vize a jasné strategie.
CSG tak podle svého vedení prochází změnou, která přesahuje jednotlivé personální příchody. Z firmy, do níž dříve přicházeli hlavně manažeři z Česka a Slovenska, se stala skupina schopná přitahovat lidi z největších světových obranných a průmyslových firem.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.