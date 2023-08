Společnost Occidental koupí za miliardy dodavatele technologie pro přímé zachycování oxidu uhličitého z atmosféry

Americká ropná a plynárenská společnost Occidental Petroleum se dohodla na koupi dodavatele technologie pro přímé zachycování oxidu uhličitého z atmosféry Carbon Engineering za 1,1 miliardy dolarů, zhruba 24,3 miliardy korun. Akvizice má pomoci firmě Occidental vybudovat řadu zařízení na zachycování oxidu uhličitého, která pomohou při boji proti změnám klimatu, napsala agentura Reuters.

Reklama

Occidental hodlá vybudovat zhruba 100 zařízení využívajících technologii přímého zachycování oxidu uhličitého. Tato zařízení odebírají oxid uhličitý z atmosféry a ukládají jej pod zem nebo jej využívají při výrobě produktů, jako beton a letecké palivo. Technologie je ale v rané fázi komercializace a bude vyžadovat mnohamiliardové investice, aby se prokázalo, že může ekonomicky fungovat a přinášet zisky. Analytici makléřské společnosti Roth MKM proto varovali, že dohoda může způsobit odliv hotovosti z divize Low Carbon Venture firmy Occidental.

Oxid uhličitý je označován za skleníkový plyn. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena považuje technologii přímého zachycování oxidu uhličitého za nástroj, který pomůže splnit cíl nulových emisí do roku 2050, pokud se ji podaří komercializovat a použít v průmyslovém měřítku.

Čínské firmy se odvrací od USA. Počet fúzí a akvizic je nejnižší za téměř 20 let Money Čínské firmy od začátku letošního roku investovaly do fúzí a akvizic ve Spojených státech 221 milionů dolarů (4,9 miliardy korun), což je nejméně od roku 2006. S odvoláním na údaje společnosti Dealogic o tom informuje britský ekonomický list Financial Times. ČTK Přečíst článek

Rusko bude dál slábnout a vstupuje do situace pádivé inflace až sta procent ročně, tvrdí ruský ekonom Money Rusko spěje k situaci, kdy se bude roční inflace v zemi pohybovat od 20 do 100 procent, tvrdí ruský profesor ekonomie Igor Lipsic. V rozhovoru se stanicí Nastojaščeje vremja také řekl, že v Rusku si oficiální představitelé nemůžou dovolit vysvětlit současný prudký pád rublu ruskou invazí na Ukrajinu a s ní spojenými omezeními zahraničního obchodu, a proto z něj viní centrální banku. ČTK Přečíst článek