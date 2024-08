Šmyhal: Ukrajina za rok vyvezla 44 tun milionů tun obilnin

Do ukrajinských černomořských přístavů za rok fungování Kyjevem provozovaného námořního koridoru vplulo více než 2300 lodí, které ze země vyvezly na 44 milionů tun obilnin, uvedl ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Ministr zemědělství Taras Vysockyj sdělil, že ruské útoky na přístavní infrastrukturu způsobily za totéž období Ukrajině škody za půl miliardy dolarů (přes 11 miliard korun).

Reklama

Ukrajina je klíčovým producentem obilí, bývá označována za obilnici Evropy a na její cenově dostupné dodávky zemědělských produktů spoléhají země v Africe, na Blízkém východě i v Asii. Rozsáhlá ruská invaze v roce 2022 ukrajinskému zemědělství zasadila těžkou ránu a kromě toho ohrozila bezpečnou plavbu lodí v Černém moři.

Rusko po vpádu do sousední země zablokovalo černomořské plavební trasy, po kterých Ukrajina vyvážela potraviny, nicméně Kyjev ještě v prvním roce války export po moři částečně obnovil díky obilné dohodě zprostředkované Tureckem a OSN. Moskva však loni její platnost neprodloužila. Kyjev následně zřídil vlastní dočasný námořní koridor, jenž vede podél pobřeží a dál do rumunských teritoriálních vod a do Turecka.

Šmyhal otevření námořního koridoru označil za jedno z vítězství Ukrajiny. Celkový obrat nákladu přepravovaného po moři podle něj za uplynulý rok činil 64 milionů tun. „To vše mělo pozitivní dopad na různá odvětví naší ekonomiky a ekonomiku jako celek. Ukrajinští exportéři zvýšili v první polovině roku 2024 fyzické objemy prodeje svého zboží o 35 procent. Dosáhli jsme předválečných čísel exportu,“ uvedl premiér podle ruskojazyčného webu BBC.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství na platformě Telegram informovalo o něco menším objemu exportu. Napsalo, že za dobu fungování námořního koridoru se vyvezlo přes 42 milionů tun zemědělských produktů. Ukrajina po moři exportuje téměř 70 procent zemědělských produktů, což je o něco méně než před ruskou invazí, podotkl resort zemědělství.

Reklama

Ministr zemědělství Vysockyj dnes podle agentury Interfax-Ukrajina sdělil, že ruské útoky na přístavní infrastrukturu v posledním roce způsobily Ukrajině ztráty v podobě zničeného zařízení i produktů. „Neskladuje se tam jen obilí,“ uvedl Vysockyj, podle něhož ruské vzdušné údery zasáhly také například sklady se slunečnicovým olejem a dalšími produkty.

Putinův jestřáb: Do plánů ukrajinského vpádu do Ruska byl zapojen Západ Politika Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a Severoatlantická aliance, v rozhovoru s listem Izvestija to řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. ČTK Přečíst článek

Evropští zemědělci brojí proti masu z laboratoře, které umějí vyrábět i české firmy Enjoy Itálie zakázala pod pokutou 150 tisíc eur výrobu a prodej laboratorně kultivovaného masa. V Radě Evropské unie leží nóta podpořená i Českou republikou, podle níž kultivované maso ohrožuje základy evropského modelu zemědělství. Jaká hrůza že to ohrožuje Evropany? Potraviny, na které zemědělci nedostanou dotace. Josef Tuček Přečíst článek