Skupina Amper vstupuje na pole elektromontáží. Získala významného partnera

Skupina Amper se nově rozšířila o významného partnera, kterým je tradiční poskytovatel elektromontáží Elektromont Matějka, který začne působit pod značkou Amper Grid. Mezi jeho hlavní klienty patří ČEZ Distribuce. Příchodem nového partnera Skupina Amper rozšíří své portfolio o elektromontážní, projekční, geodetické a zemní práce.

Integraci Elektromont Matějka pod Skupinu Amper si pochvaluje také Jan Matějka: „Díky spojení s tak silným partnerem, jako je Skupina Amper se společnosti pod novým názvem Amper Grid otevírají možnosti, které byly až dosud nad její síly. Ve stejném týmu čítajícím 81 zaměstnanců budeme moci využít své znalosti a získáme silnější zázemí, které nám umožní proniknout do dalších oblastí, jako je třeba development fotovoltaických elektráren a projektů,“ uvedl.

Ve Skupině Amper už naopak nebude v žádné roli působit dosavadní partner Jan Ondřich, který z osobních důvodů ze Skupiny odchází, a to k 1. 1. 2024.

„Chtěl bych Janovi poděkovat za jeho veškerou práci a nasazení, které ve Skupině Amper odvedl. Zároveň mu přeji hodně štěstí a úspěchu jak v osobním, tak pracovním životě,“ řekl k Ondřichově odchodu Jan Palaščák.

