Skupina Allegro zvýšila zisk téměř o třetinu

Polská obchodní skupina Allegro, která působí rovněž v České republice, zvýšila v letošním druhém čtvrtletí hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 32,7 procenta na 726,9 milionu zlotých (zhruba 4,3 miliardy korun). Čtvrtletní tržby společnosti vzrostly o 12,5 procenta na téměř 2,7 miliardy zlotých.

Reklama

„Druhé čtvrtletí bylo pro společnost Allegro plné milníků. Pokračujeme v růstu našeho podnikání a zvyšování ziskovosti v Polsku, zatímco postupně expandujeme do zahraničí,“ uvedl šéf podniku Roy Perticucci. Dodal, že celkový počet aktivních kupujících na platformách firmy překročil 20 milionů. Toto číslo podle něj zahrnuje také zhruba pět milionů zákazníků mimo Polsko.

„Ve druhém čtvrtletí uplynul rok od spuštění Allegro.cz v Česku a bylo to první celé čtvrtletí pro Allegro.sk na Slovensku. Obě platformy pokračují v transformaci e-commerce v obou zemích,“ uvedl Perticucci. Dodal, že počet aktivních kupujících v Česku a na Slovensku překročil 2,5 milionu. Nyní firma podle něj připravuje vstup do Maďarska, který by se měl uskutečnit ještě letos.

Polské Allegro na přelomu let 2021 a 2022 koupilo přední české e-shopy s elektronikou CZC.cz a Mall.cz. „Allegro pokračuje v transformaci českých značek Mall a CZC na efektivní obchodníky na platformě Allegro,“ uvedla firma.

Antimonopolní úřad povolil Čuprovi nákup skupiny lékáren Pilulka Zprávy z firem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zakladateli rozvážkové služby potravin Rohlík.cz Tomáši Čuprovi nákup české skupiny lékáren Pilulka. Informovala o tom Čuprova skupina TCF Capital, která kontrolní podíl v Pilulce kupuje prostřednictvím firmy Growth Expert. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda povolení fúze transakce potvrdil. ČTK Přečíst článek

Reklama