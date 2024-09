Antimonopolní úřad povolil Čuprovi nákup skupiny lékáren Pilulka

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zakladateli rozvážkové služby potravin Rohlík.cz Tomáši Čuprovi nákup české skupiny lékáren Pilulka. Informovala o tom Čuprova skupina TCF Capital, která kontrolní podíl v Pilulce kupuje prostřednictvím firmy Growth Expert. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda povolení fúze transakce potvrdil.

„Společnost Growth Expert patřící do investiční společnosti TCF Capital českého podnikatele, Tomáše Čupra, obdržela od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolení ke spojení soutěžitelů, na základě kterého může uplatnit opční právo a získat tak kontrolní podíl ve společnosti Pilulka Lékárny. K uplatnění tohoto opčního práva dosud nedošlo,“ informovala TCF Capital.

Švanda uvedl, že ÚOHS ve zjednodušeném řízení transakci povolil dnes. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože běží lhůta 15 dnů pro podání rozkladu. Další možností je, že se firma Growth Expert práva na rozklad vzdá a rozhodnutí tak bude pravomocné před uplynutím lhůty.

Největšími akcionáři Pilulky jsou zakladatelé bratři Martin a Petr Kasové, obchodník s léky Marek Krajčovič a společnost All-Star Holding Limited z finanční skupiny Wood & Company, napsal server E15. Podle posledních informací společně drží přes 60 procent firmy. Servery HN a E15 dříve uvedly, že Pilulka jednala také s dalšími potenciálními partnery včetně zakladatelky Zásilkovny Simony Kijonkové.

Pilulka provozuje vlastní a partnerské kamenné lékárny v Česku a internetový obchod, ve kterém vedle léků a doplňků stravy nabízí také kosmetiku, drogistické zboží a některé potraviny. Loni prohloubila čistou ztrátu meziročně o více než 110 milionů korun na 175,9 milionu korun a tržby jí klesly zhruba o 12 procent na 2,1 miliardy korun. Za poklesem byly především náklady na neúspěšné zahraniční expanze a na transformaci firmy, uvedla Pilulka Lékárny ve výroční zprávě.

Pilulka se loni v létě rozhodla ukončit své podnikání v Rumunsku, ke konci roku skončila také v Rakousku a Maďarsku. Ve výroční zprávě uvedla, že se chce zaměřit na své dosud ziskové aktivity, mezi kterými jmenovala provoz on-line lékáren v České republice a na Slovensku a provoz kamenných lékáren v Česku. Počet zaměstnanců loni klesl o více než 120 na 260, největší část z nich skončila v centrále firmy.

S akciemi Pilulky se na trhu Start pražské burzy začalo obchodovat v říjnu 2020 za upisovací cenu 424 korun. Za pandemie covidu-19, která prospívala podnikání internetových obchodů, akcie Pilulky vystoupaly v lednu 2022 až téměř na 1800 korun. Loni v létě začal pokles pod upisovací cenu, další výrazný propad následoval počátkem letošního června po zveřejnění loňských výsledků. Po oznámení úvěru hodnota akcií vzrostla na 221 korunu za akcii, od července ale znovu klesla, páteční obchodování končily s hodnotou 167 korun.

