Polský prodejce Allegro dobývá Česko. Nabízíme desetkrát více zboží, než konkurence, zní z firmy

Největší polský internetový prodejce Allegro loni zvýšil hrubý provozní zisk (EBITDA) o 20,7 procenta na 2,41 miliardy zlotých, tedy 14,2 miliardy korun. Firma dál zvyšuje počet zákazníků v České republice, kde koupila internetovou společnost Mall Group s jejím e-shopem Mall.cz a další weby.

Allegro v České republice vlastní také e-shop CZC.cz nebo kurýrní službu WeDo. Loni v květnu polský podnik spustil v Česku on-line tržiště, obchodníci tak mohou své produkty nabízet na adrese Allegro.cz.

„S počátečními výsledky v České republice jsme velmi spokojeni. Nabízíme tam zboží v objemu desetkrát větším, než jaký je u dalšího největšího hráče v elektronickém obchodu,“ uvedl polský podnik. Počet lidí, kteří aktivně nakupují na webu Allegro.cz, se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zdvojnásobil na 1,6 milionu.

Na polském trhu se hrubý provozní zisk loni zvýšil o 30 procent na 2,86 miliardy zlotých. Je to více než celková částka za celý podnik, což je dáno tím, že u zahraničních aktivit má firma hrubou provozní ztrátu 442,3 milionu zlotých. Meziročně se tato ztráta prohloubila o 123 procent, v roce 2022 činila 198,3 milionu zlotých.

Upravený hrubý provozní zisk, jinak definovaný také jako zisk jádrový, firma loni zvýšila o 18 procent na 2,54 miliardy zlotých. Z toho na Polsko připadá upravený EBITDA 2,96 miliardy zlotých, což znamená meziroční nárůst o 28,1 procenta. Ze zahraničních aktivit má Allegro u této položky ztrátu 414,6 milionu zlotých, o rok dříve ztráta činila 156,8 milionu PLN.

Upravený EBITDA za loňské čtvrté čtvrtletí se v Polsku meziročně zvýšil o 28 procent na 905,7 milionu zlotých. Na první čtvrtletí letošního roku Allegro počítá s dalším růstem tohoto zisku, a to v rozmezí 28 až 31 procent. Znamenalo by to lepší vývoj, než v průměru očekávali analytici, kteří u této položky dosud počítali se ziskem 871 milionů zlotých.

„Upravený meziroční růst EBITDA o 28 až 31 procent naznačuje pokračování solidní dynamiky, pokud jde o zlepšení ziskovosti, což je třeba velmi vřele přivítat,“ uvedl podle agentury Reuters analytik banky Erste Group Krzysztof Kawa.

Celkové tržby a další provozní příjmy Allegra se za loňský rok zvýšily o 13,8 procenta na 10,25 miliardy zlotých (60,4 miliardy korun). Tržby jen za čtvrté čtvrtletí vzrostly o 0,6 procenta na 3,1 miliardy zlotých, čtvrtletní zisk EBITDA pak vykázal růst o 14,7 procenta na 720,7 milionu PLN. Celkově hospodaření Allegra loni skončilo s čistým ziskem 284,1 milionu zlotých, zatímco o rok dříve měla firma ztrátu 1,92 miliardy zlotých.