Škoda Group má první objednávku z Austrálie. Stovku tramvají v Melbourne budou pohánět motory z Plzně

Škoda Group dosáhla dalšího významného milníku. Díky partnerství s Alstomem dodá do australského Melbourne trakční motory v hodnotě přes 300 milionů korun.

Škoda Group, výrobce vozidel a komponentů pro veřejnou dopravu, dodá do nových tramvají pro Melbourne stovky trakčních motorů přibližně za 13 milionů eur (přes 310 milionů korun). Je to první kontrakt plzeňských strojíren v Austrálii. Do města s jednou z největších tramvajových sítí světa dodá tramvaje francouzský Alstom, pro nějž Škodovka vyrobí včetně opce až 1120 trakčních motorů. Uvedl to mluvčí Škody Group Jan Švehla.

„Od příštího roku do listopadu 2028 bude do Melbourne dodáno 400 kusů trakčních motorů pro 100 tramvají. Dalších 720 motorů je součástí opce. Celková hodnota zakázky je přes 13 milionů eur,” uvedl mluvčí. Podle Petra Novotného, prezidenta Components & Bus Mobility Škody Group, jezdí po celém světě spousta vozidel s trakčními pohony Škoda. „Teď můžeme naše špičkové motory poprvé přivézt i do Austrálie a přispět k dalšímu rozvoji jedné z největších tramvajových sítí světa, která je právě v Melbourne,“ řekl.

Trakční motor pro tramvaje v Melbourne vychází z úspěšné řady Škoda FCX. „Podélně uložený motor s výkonem 105 kilowattů a hmotností 360 kilogramů pohání nápravu prostřednictvím dvoustupňové převodovky,“ uvedl mluvčí.

Trakčních pohonů Škoda už bylo po celém světě nasazeno přes 50 tisíc. Každá část je při výrobě testována kvůli zajištění kvality a dlouhé životnosti.

